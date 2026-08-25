Desarrollo de la Comunidad promueve resolución de conflictos y mediación comunitaria en San Cristóbal

San Cristóbal, RD. La Dirección General de Desarrollo de la Comunidad (DGDC) realizó la charla-taller “Liderazgo, Manejo de Conflictos y Mediación Comunitaria”, con el objetivo de fortalecer las capacidades para la resolución de conflictos y para la promoción de una cultura de paz.

La actividad, que reunió a ciudadanos de San Cristóbal, fue desarrollada en coordinación con las juntas de vecinos del municipio, quienes desempeñan un papel clave en la organización social y el desarrollo local.

El titular de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, Dr. Modesto Guzmán, resaltó la importancia de que los ciudadanos convivan en paz.

«Desde la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad creemos que el verdadero desarrollo comienza cuando una comunidad cuenta con hombres y mujeres dispuestos a escuchar, a dialogar, a trabajar unidos y a buscar soluciones para los problemas comunes; es natural que existan conflictos; lo importante es aprender a manejarlos con inteligencia, respeto y sensibilidad.», dijo Modesto Guzmán.

Durante la charla, impartida por un grupo de profesionales de la conducta, guiados por el académico y psicólogo clínico, Eladio Hernández, los participantes recibieron herramientas prácticas para mejorar sus habilidades de liderazgo, fomentar la comunicación efectiva y aplicar técnicas de mediación en situaciones de conflicto comunitario.

También, fueron abordados temas relacionados con la inteligencia emocional, la empatía y la importancia de construir consensos como base para el fortalecimiento del tejido social.

Los participantes de la charla, realizada en el Parque Eugenio de Jesús Marcano, antiguo (Parque Radhamés) en San Cristóbal, destacaron la iniciativa y la importancia de estos espacios de capacitación para mejorar la gestión comunitaria y prevenir conflictos.

Entre los presentes estuvieron la gobernadora de San Cristóbal, Pura Casilla; el comandante de la Policía Nacional en la provincia, general Antonio del Carmen de los Santos; la presidenta de la Federación de Juntas de Vecinos de la zona, Francia Sosa; y los representantes de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) y del Cuerpo del Bomberos, Edison Ogando y Paola Pina. Por la DGDC, los encargados de Educación, Esther Pérez; y de la provincia, Victor Pérez; el asesor de la institución, Frank García; y otros.

Posteriormente, fueron entregados certificados de participación, durante un acto en el que también estuvieron presentes el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y la directora de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar, Ceslete Jiménez.

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