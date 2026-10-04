Ganadería no está de vacaciones en diferentes provincias RD, aporta al valor agregado y a la economía

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

(Y 5)

Partido, comunidad productiva de Dajabón, el municipio del queso y otros lácteos, un municipio con sabor a leche y a quesos; la elaboración de dulces de leche con diferentes rellenos, la leche, materia prima para las dulcerías Tres Rosas, El Hungaro, Las Marías, en Baní, Peravia; Rodríguez, Lachapelle, Enmanuel, en Bonao, Monseñor Nouel; los lácteos de Deliciel, dulces de Jomisardys, en el Gran SantoDomingo; fábricas de quesos en Baní, Higuey, Hato Mayor, Nisibón, en La Caya, Valverde; los quesos de Pedro Corto y San Juan de la Maguana y Las Matas de Farfán, confirman que con la leche fresca nacional que industrializan para la elaboracion de productos lácteos, la ganadería no está de vacaciones en República Dominicana.

En Imbert, Puerto Plata, no hay vacaciones para elaborar el queso Geo tipo holandes de Geinsen, una marca nación desde finales de la década de los años 20 del siglo pasado.

Tampoco está de vacaciones con las fábricas de quesos en Baní y en San Juan.

Igualmente, en la fábrica de quesos Don César, en Bayaguana, Monte Plata

Queso Sosúa, otra marca país

En la fábrica de quesos Punta Caña, San Juan.

No hay vacaciones en Nisibón, La Altagracia, donde elaboran los quesos San Juan.

(Mozarella, trenza de leche de Lazarina, fabricación nacional en la provincia de Puerto Plata).

En la fabricación de quesos en Puerto Plata, no hay vacaciones para la ganaderia y leche dominicana.

En el valor agregado de la industria lechera en Azua, Bahoruco, Independencia y Elías Piña.

Tampoco en COOPESUR en Azua, que coloca masivamente la leche Grado A que recolectan sus más de 850 socios ganaderos en el Sur del país.

En las plantas cooperativas que en el Sur suman valor a la leche criolla.

En la Lechería San Antonio del Grupo Corpoativo Rica en Barahona, con alta tecnología de ordeño y en el manejo ganadero para abastecer su línea de productos premium.

El programa de mejoramiento ganadero coordinado junto a CONALECHE con el uso de energía renovable da un espaldarazo a la ganadería dominicana.

Los centros de acopio de la leche para reducir los costos operativos y conservar mejor la cadena de frío de la leche cruda antes de procesarla, fortalece la cadena láctea dominicana.

En el Suroeste procesan la leche en las provincias de origen sumando un mayor valor agregado al producto, transforman la leche líquida en pasteurizada.

Ganaderos sureños operan totalmente plantas y producen leche ultrapasteurizada y homogenizada, utilizando 100 por ciento de materia prima local, logrando colocar sus productos lácteos en un mercado masivo como el programa de alimentación escolar ejecutado por INABIE.

Esa alimentación escolar da estabilidad a los productores e industria lechera, beneficiando a productores de leche y a los miembros de asociaciones de ganaderos de San Juan, Las Matas de Farfán y otras comunidades.

(Queso en hoja Oleaga, elaborado en San Francisco de Macorís).

QUESERIAS

En el Suroeste queserías artesanales y semi-industriales están enfocadas en la elaboración de quesos en hoja, fresco cheddar, yogur, blanco de freír, incrementando la ganancia por litro de leche.

DULCERIAS

Dulcerías tradicionales aprovechan la leche fresca para la fabricación de dulces típicos como el dulce de leche de Azua o San Juan, dinamizando la economía de las provincias y fortaleciendo el valor agregado.Eso beneficia el turismo de carreteras.

LAGUNA SALADA Y OTRAS COMUNIDADES, MAYOR VALOR A LA LECHE CRIOLLA

En Laguna Salada,Valverde, elaboran queso blanco de freír con leche dominicana.

En el Noroeste NOPROLAC, programa ejecutado por CONALECHE en queserías del Noroeste, eleva la calidad en los procesos productivos de las queserías con la pasteurización de la leche.

Grandes avances, progreso, en las queserías en la Hacienda Doña Lela, en Santiago Rodríguez, como en la fabricación del queso Eddie, en El Pocito, Guayubín, Montecristi.

En la planta procesadora de leche de la Cooperativa de la Federación de Ganaderos del Noroeste (COOPFEDEGANO), se agrega valor a la leche noroestana.

Con miles de litros de leche de pequeños y medianos ganaderos locales de Montecristi, Santiago Rodríguez, Dajabón y Valverde elaboran queso blanco de freír, amarillo tipo holandés, danés, tipo gouda, crema, yogur y dulces.

Hay una expansión en la fabricación de quesos y dulces en Turey, en la autopista Duarte.

Lácteos Echavarría siempre expande su produccion láctea en Partido, Dajabón.

Procesadoras de leche del Noroeste elaboran mas de 20 productos con leche de las vacas de la región.

Queserías y dulcerías artesanales utilizan leche regional en la fabricación de productos lácteos, en Esperanza, Valverde.

Una gran parte de leche de los centros de acopio de Dajabón es demandada por queserías y dulcerías de la zona.

Lácteos Fronterizos industrializa leche de Dajabón y otras comunidades cercanas.

Dajabon es un gigante en la industrialización de la leche de esa provincia.

Pies de fotos

Queso en hoja del Norte

Queso Rottis, de Luperón, Puerto Plata

El país produce leche también para el queso tipo holandés de una de las marcas de Centro Cuesta Nacional

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