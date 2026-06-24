Gabinetes formado por amigos sin experiencia política para negociar conflictos

Lic. Luis Ma. Ruiz Pou

La primera habilidad que los líderes del sector público necesitan para negociar de manera efectiva, es comprender el contexto de la situación. Esto implica identificar los objetivos, intereses, necesidades y limitaciones de cada una de las partes, así como los factores legales, políticos, sociales y culturales que influyen en el proceso de negociación. Del mismo modo, deben ser conscientes de las dinámicas de poder, los posibles conflictos y los dilemas éticos que pueden surgir durante las conversaciones.

Un gabinete gubernamental constituye el órgano colegiado que funciona como el «cerebro colectivo» del Poder Ejecutivo. Su función principal es asesorar al jefe de Estado o de Gobierno, coordinar la acción gubernamental y supervisar la implementación de las políticas públicas. Sus integrantes, comúnmente denominados ministros o secretarios, son responsables de la gestión diaria del gobierno y de la respuesta ante situaciones imprevistas o crisis nacionales e internacionales.

En numerosos sistemas democráticos, los miembros del gabinete son designados por el presidente o primer ministro y, en algunos casos, ratificados por el Congreso o Parlamento. Para garantizar una gestión exitosa, no basta con la lealtad política o la amistad personal con el gobernante; resulta indispensable que dichos funcionarios posean experiencia, capacidad técnica y habilidades para negociar en escenarios de crisis. La destreza de un negociador determina, en gran medida, su capacidad para evitar errores y alcanzar resultados satisfactorios, pues cada persona posee una forma particular de abordar los conflictos.

La reciente crisis en Oriente Medio, protagonizada por Estados Unidos, Israel e Irán, ha puesto nuevamente en evidencia la importancia de contar con negociadores experimentados. A medida que el conflicto se intensificó y aumentaban las repercusiones económicas y geopolíticas, Washington intentó impulsar iniciativas diplomáticas dirigidas a reducir las tensiones y alcanzar entendimientos con Teherán.

Los negociadores deben generar confianza y una buena relación mostrando respeto, empatía y sinceridad, escuchando activa y atentamente, haciendo preguntas abiertas, reconociendo preocupaciones y emociones, encontrando puntos en común y valores compartidos.

Sin embargo, diversos analistas han señalado que la falta de experiencia de algunos actores políticos involucrados en el proceso, unida a las contradicciones existentes dentro del propio equipo gubernamental, dificulta la consolidación de acuerdos duraderos. Las negociaciones de crisis exigen discreción, paciencia, conocimiento profundo del adversario y una adecuada coordinación entre los distintos órganos del Estado. Cuando estas condiciones no se cumplen, cualquier incidente militar o decisión unilateral puede frustrar avances diplomáticos previamente alcanzados.

La historia demuestra que los procesos de paz y los acuerdos internacionales rara vez fracasan por la ausencia de oportunidades, sino por errores de cálculo, improvisaciones o deficiencias en la conducción política. De ahí que la conformación de gabinetes basados exclusivamente en la amistad, la afinidad ideológica o la lealtad personal, sin considerar la experiencia y las competencias profesionales de sus integrantes, representa un riesgo considerable para la estabilidad internacional y para la solución pacífica de los conflictos.

La diplomacia internacional no es un escenario para la improvisación ni para el aprendizaje sobre la marcha. Cuando las grandes potencias sustituyen la experiencia por la lealtad personal, no solo ponen en peligro acuerdos estratégicos, sino también la paz mundial. En tiempos de crisis, los errores de un gabinete inexperto pueden tener consecuencias que trascienden las fronteras y afectan a toda la humanidad.

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