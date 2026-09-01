Fundación SOLN en NY realiza gala para obras benéficas en RD

NUEVA YORK.- La Fundación Hermanos Rojas (SOLN) realizó el pasado fin de semana una gala benéfica con el objetivo de fortalecer su labor social y filantrópica en favor de las comunidades más necesitadas de la República Dominicana.

SOLN, cuyo lema es «Por el bienestar social, hoy y siempre», es una organización sin fines de lucro con presencia en Nueva York y a nivel nacional en la RD. Durante más de 20 años ha asistido a decenas de miles de familias de escasos recursos.

La organización está presidida por el empresario y líder comunitario Roberto Rojas, valorado por sus connacionales en la Gran Manzana como un filántropo.

Rojas destacó ante cientos de asistentes que, a lo largo de más de dos décadas, la Fundación puede exhibir grandes obras. Entre ellas, la construcción de escuelas, viviendas, canchas y “plays”; la reparación de hogares; el otorgamiento de decenas de becas en centros universitarios regionales; la realización de operativos médicos; y la entrega de miles de medicamentos, sillas de ruedas, muletas, andadores, cajas de pañales y decenas de camas medicas.

La Fundación organiza, como cada año, actividades navideñas y del Día de Reyes Magos en barrios marginados del Distrito Nacional y varias provincias del país, subrayó.

Rojas expresó: “Nuestro compromiso siempre ha sido llegar donde más se necesita”. En las comunidades más vulnerables trabajamos de manera permanente. Por ejemplo, en el área donde el pastor Pablo Fortuna, en Elías Piña, desarrolla su labor, visitamos cada 15 días para llevar comida a más de 100 niños.”

En Mata Gorda, en Villa Mella, de lunes a viernes proveemos comida preparada a unas 150 personas. También apoyamos la formación de jóvenes en la escuela Mi Pueblo, en Fantino, Cotuí, con el propósito de contribuir al desarrollo de las comunidades más vulnerables y servir a quienes realmente lo necesitan.

“Nos enfocamos en el desarrollo comunitario, la asistencia social, el apoyo a niños vulnerables, el cuidado de los adultos mayores y la ayuda tras desastres naturales, tanto en la capital como en diversas provincias del país, con recursos propios y el trabajo de nuestros voluntarios”, precisó.

Rojas recibió reconocimientos del asambleísta del D-78 en El Bronx, George Álvarez, el periodista Aquiles Rojas representó el oficial electo; del Concejo Municipal de Paterson, de parte del concejal Alex Méndez; y de la Unión Deportiva Dominicana en NY, entre otras entidades. Los directivos fueron reconocidos con una medalla.

A la actividad asistieron empresarios, comunitarios, representantes del sector público y privado, miembros de diversas organizaciones, periodistas, comerciantes y ciudadanos en general.

La oficina principal está en la avenida Emilio Prud’Homme No. 2, en el Distrito Nacional. También en la calle Juan Sánchez Ramírez No. 71, en Fantino, Cotuí; así como en Mao, Santiago, Elías Piña, La Romana y San Francisco de Macorís. En NY en el 560 West de la calle175, entre las avenidas Audubon y Saint Nicholas, en el Alto Manhattan.

El acto se celebró el pasado sábado a partir de las 7:00 de la noche en los salones de The Eastwood Manor, en el 3471 de Eastchester Road, en El Bronx. La actividad contó con un amplio bufé y música en vivo.

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