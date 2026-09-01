En USA han fallecido 8,698 personas y 16,106 heridas por balas en lo que va de año

NUEVA YORK.- En lo que va del presente año, 8,698 personas han fallecido en Estados Unidos a causa de heridas de bala y otras 16,106 han resultado heridas, algunas de gravedad, según el Archivo de Violencia Armada, con sede en Washington DC.

Hasta el 31 de agosto, la organización registraba entre las víctimas mortales a 736 menores de edad, mientras que otros 1,998 resultaron heridos, varios en estado crítico.

Asimismo, se contabilizan 31 agentes policiales fallecidos y 207 heridos. Entre ellos figura el agente dominicano Mario García, con 20 años de servicio, quien murió en el sector de Riverdale, en El Bronx. El caso más reciente de un agente fallecido por heridas de bala ocurrió este lunes en Washington DC.

La misión del GVA es documentar a nivel nacional los incidentes de violencia armada y los delitos cometidos con armas de fuego.

Por su parte, Small Arms Survey, un proyecto de investigación independiente con sede en Ginebra, Suiza, estima que los civiles estadounidenses poseen aproximadamente 393 millones de armas de fuego.

Esta cifra supera el total de habitantes del país y equivale a un promedio de 120.5 por cada cien personas.

Durante 2025 se registraron 38,583 muertes por heridas de bala y 26,345 heridas. De las víctimas mortales, 1,042 eran menores de edad y otros 3,220 menores resultaron heridos.

Además, 81 agentes policiales perdieron la vida y 340 resultaron heridos, de acuerdo con datos del GVA.

Entre los fallecidos por impactos de bala figuraron múltiples dominicanos. Las estadísticas reflejan que, año tras año, la cantidad de fallecidos y heridos por armas de fuego en territorio estadounidense se mantiene en niveles similares, con variaciones mínimas.

Visited 4 times, 4 visit(s) today