En NY: “Quienes se opongan o usen subterfugios para suspender consulta interna del PLD estarían trabajando para el PRM”

NUEVA YORK.- Seguidores y simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en esta ciudad, la mayor plaza electoral del exterior, sostienen que, ante los intentos de impedir con subterfugios la celebración de la consulta interna prevista para octubre próximo, queda claro que quienes lo intenten estarían favoreciendo al Partido Revolucionario Moderno (PRM), como planteara Francisco Javier García en febrero de 2025.

En un documento, expresan que el partido debe “poner el oído en el corazón de la inmensa mayoría de sus dirigentes, militantes y la sociedad dominicana, que reconocen el trabajo que desde hace años viene realizando Javier García, recorriendo provincia por provincia, municipio por municipio y distrito municipal por distrito municipal, impulsando su proyecto presidencial”.

Durante los mismos ha dedicado largas jornadas en explicar sus objetivos como futuro presidente de la República, indican.

“Lo viene haciendo desde 2024, cuando el PLD estaba sin expectativas y desacreditado. En las elecciones de ese año, el partido de 8,145,548 votantes registrados solo obtuvo 453,468 (10.39%), quedando en tercer lugar.

Indican que también se están haciendo planteamientos desfasados, e incluso malintencionados, al pretender que la consulta interna se realice en octubre de 2027, a pocos meses de que el partido deba definir oficialmente su candidato presidencial.

Asimismo, citan el argumento de quienes sostienen que “ni Abel ni Gonzalo estarían de acuerdo en participar en esa convocatoria de octubre”, “si eso fuera así, estaríamos enterrando desde ahora al PLD con una nueva división”. “¿cuál es la prisa que tiene el PLD para realizar una consulta fuera de los plazos establecidos? “El sistema de primarias vigente está ahí, esperando los plazos”. “No veo la necesidad de hacer unas preprimarias”.

Aunque el sector de Gonzalo Castillo desautorizó esas afirmaciones, los firmantes del documento recuerdan una reflexión del profesor Juan Bosch: “En política, las intenciones ocultas, los acuerdos silenciosos y las estructuras invisibles suelen definir el poder real mucho más que los actos públicos y evidentes”.

Los simpatizantes del PLD sostienen además que “todo aquel que se oponga a que el partido realice una consulta, como ocurrió en 2022 y existe un precedente, y pretenda posponerla hasta octubre de 2027, está trabajando para el PRM, sin rodeos”.

Subrayan que la celebración de la consulta no tiene marcha atrás, ya que en febrero de este año el Comité Central (CC) la aprobó de manera unánime y, además, existe un precedente que respalda esa decisión, precisan.

Entre los firmantes se encuentran Wenceslao Antigua, Mario Ledesma, José M. Soto, Juan de Rodríguez, Emilio Rojas, Mildres Ortega, Josefina Almonte, Elvyra Gómez, Hugo Rivera, Carlos Estévez, Susana de los Santos, William Lluberes, Santiago Encarnación, Francisco Marrera, Stalin Suriel, Jorge Rivas, Alejandro Espinal, Rodolfo Báez, y Gabriel Liberato, entre otros.

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