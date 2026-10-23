Finanzas personales: información y más ofertas de orientación

Siempre que se habla de finanzas personales surge la referencia de que, a la sociedad, especialmente a los más jóvenes, les hace falta más educación financiera. Se dice de esa forma como si no existieran decenas y hasta cientos de portales donde se ofrece educación en finanzas personas de manera permanente.

El tema ha tomado auge en la medida en que los problemas de finanzas personas van en crecimiento, y da la casualidad de que la mayoría de gente con problemas en la administración de sus finanzas tiene niveles de ingresos relativamente altos. Uno pensaría que quien tiene más “líos” financieros es el que tiene menos ingresos; pero no es así. Los que terminan con más dificultades son aquellos de ingresos medios y relativamente altos.

Dada esa situación, han surgido en los últimos tiempos muchas personas que, ya sea por estudios académicos, por habilidades personales o cualquier otro talento mezclado con creatividad, se han convertido en “asesores en finanzas personales”. Un oficio que se torna rentable, si se parte de lo que cobran por consultas, por hacer un diagnóstico y por el acompañamiento de la persona que desea superar sus enredos financieros.

En mi condición de periodista especializado en temas de economía y finanzas y de los niveles académicos que he cursado en la materia, he llegado a alcanzar los conocimientos suficientes como para asesorar a personas sobre sus finanzas personales. Sin embargo, es una labor que realmente no me agrada. Más bien, me gusta orientar sobre esos temas, pero no es la rama profesional a la que dedico más tiempo. Mis ocupaciones están más en la parte de informar sobre esos temas.

Y es que existe una diferencia amplia entre “informar” y “orientar”. La segunda requiere más dedicación, tiempo y, sobre todo, capacidad y seriedad cuando se ofrece en forma de asesoría remunerada a quien requiere esos servicios.

Informar es ofrecer datos, hechos y contenidos, siempre objetivos, sobre temas determinados. En tanto, orientar es un proceso de lleva consigo el acompañamiento con una guía previa para ayudar a quien lo requiera a entender y hacer buen uso de la información disponible.

En muchos de los perfiles de redes de asesores en finanzas personales se observa una amplia carga de información financiera, con la sugerencia final de una oferta de orientación que, obviamente, tiene un costo, el cual, repito, no es barato.

Pero llama mucho mi atención el hecho de que hay personas dispuestas a pagar considerables cuotas de dinero a un experto que les ayude a superar sus problemas de finanzas personales con su mismo dinero, el que, aparentemente no tienen disponible.

No sé si me expliqué bien. Usted tiene serios problemas de finanzas personales, está ahogado en deudas, no sabe como salir de esa bola de nieve que cada vez se torna más grande y que está acabando con sus ingresos, pero también le está afectando en términos emocionales, lo cual implica afecciones en su salud física y mental. Entonces, para salir de esa situación, usted contrata a un asesor financiero que le va a cobrar por acompañarlo en un proceso en el cual, usted, con su propio dinero, deberá llegar a superar sus problemas de finanzas personales.

Es interesante, porque eso indica que, en primera, usted tiene suficientes ingresos, tantos que nunca debió llegar a los problemas financieros que enfrenta y, además, tantos que le van a alcanzar para pagarle a quien le va a asesorar y a orientar para superar esos líos.

También es interesante porque, dado que usted va a resolver esos problemas que tiene con su propio dinero, pues el asesor no aportará nada más que eso: asesoría, se puede concluir en que usted tiene la capacidad económica y mental suficiente como para no haber caído en los problemas en que está y también como para poder superarlos con sus propios recursos económicos, esos que aparentemente no le alcanzan.

Con esto no quiero minimizar la importancia de los asesores en finanzas personales, pues sería atentar contra mí mismo; además de que, cuando se tiene problemas de esa naturaleza, el acompañamiento para superarlos es casi imprescindible. Hacerlo solo es muy difícil. Lo que deseo es crear conciencia en usted, si tiene esos problemas, para que vea que puede superarlos y, sobre todo, evitar caer de nuevo en esos líos.

La Escuela Económica

Esteban Delgado

@estebandelgadoq

Visited 1 times, 1 visit(s) today