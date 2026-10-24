In Memoriam a don Rafael Herrera y Rafael Corporán de los Santos

Zunilda Mercedes Fondeur

Hoy día en que celebramos a San Rafael, rendimos homenaje póstumo A don Rafael Herrera y Rafael Corporán de los Santos, inolvidables colegas periodista y locutor, quienes cumplieron sus roles y nos dejaron enseñanzas, con ejemplos dignos de emulación; así como los tíos Rafael Bonnelly Fondeur, ex presidente dominicano y Rafael Carrasco Fondeur, agricultor hermano menor de mi madre.

Durante la dictadura trujillista, (1930/1961), era un día de grandes celebraciones en todo el territorio nacional, en los que Rafael Leónidas Trujillo apadrinaba a cientos de niños, para lo que enviaba representantes a sustituirlo y le donaba cien pesos a cada nuevo ahijado, (a).

«San Rafael Arcángel es uno de los principales arcángeles en las tradiciones judeo cristianas e islámicas, reconocido fundamentalmente como el ángel de la sanación divina y el compañero de los viajeros. Su nombre en hebreo (Rəfāʾēl) significa «Dios sana» o «Dios ha sanado». Origen bíblico: Su historia principal aparece en el Libro de Tobías (o Tobit) en la Biblia, donde se presenta bajo el nombre humano de Azarías para acompañar y guiar al joven Tobías en un viaje». (Wikipedia)

En la persona de mi amado hermano Felix R. Fondeur Rodríguez, felicito a todas las personas que llevan por nombre Rafael, (a), especialmente a todos mis estimados amigos, colegas periodistas y locutores. ¡Bendiciones!

Visited 1 times, 1 visit(s) today