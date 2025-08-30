Feller Rate ratifica calificación A- a General de Seguros

Nuevamente Feller Rate califica positivamente a General de Seguros con perspectivas estables,

destacando la solidez de su perfil de negocios, el fortalecimiento de su diversificación y el respaldo de

sus accionistas.

Santo Domingo, RD – agosto 2025. La firma calificadora internacional Feller Rate confirmó la

calificación de General de Seguros S.A. en “A-” con perspectivas estables, reconociendo la

solidez de su perfil de negocios, el fortalecimiento de su diversificación y la consistencia de su

desempeño financiero.

Al cierre de 2024, la aseguradora alcanzó primas anuales por más de RD$3,706 millones y

activos totales por RD$5,349 millones, con una cobertura de solvencia por encima del mínimo

requerido, indicadores que reflejan su fortaleza y compromiso con la protección de sus

asegurados.

La presidenta ejecutiva de la compañía, Dra. Milagros de los Santos, expresó que “esta

ratificación es un reconocimiento al esfuerzo de nuestro equipo y a la confianza depositada por

nuestros clientes. Seguiremos trabajando para ofrecer productos innovadores, fortalecer nuestra

gestión financiera y garantizar la tranquilidad de cada familia y empresa que confía en nosotros”.

La evaluación destaca el satisfactorio desempeño financiero de la compañía, sustentado en una

cartera de inversiones conservadora y diversificada. Con una posición relevante en seguros de

vida, especialmente en las líneas de Discapacidad y Sobrevivencia y Rentas Vitalicias, con una

alta participación de su cartera, General de Seguros se consolida como una aseguradora mediana

con creciente diversificación en su portafolio.

Durante 2024, General de Seguros logró resultados técnicos por RD$318 millones y financieros

por RD$417 millones, apoyados en una gestión de gastos eficiente lo que refuerza la estabilidad

y fortaleza de sus operaciones.

Con esta ratificación, Feller Rate reconoce la madurez del plan de negocios de la aseguradora, su

capacidad sostenida de generación de resultados con el gran soporte de sus accionistas y sus

empresas aliadas, elementos que fundamentan la perspectiva “Estable” de la calificación y

reafirman su liderazgo en el mercado asegurador nacional, consolidando su compromiso con un

servicio de calidad, eficiencia y cercanía a sus clientes.