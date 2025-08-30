Feller Rate ratifica calificación A- a General de Seguros
Nuevamente Feller Rate califica positivamente a General de Seguros con perspectivas estables,
destacando la solidez de su perfil de negocios, el fortalecimiento de su diversificación y el respaldo de
sus accionistas.
Santo Domingo, RD – agosto 2025. La firma calificadora internacional Feller Rate confirmó la
calificación de General de Seguros S.A. en “A-” con perspectivas estables, reconociendo la
solidez de su perfil de negocios, el fortalecimiento de su diversificación y la consistencia de su
desempeño financiero.
Al cierre de 2024, la aseguradora alcanzó primas anuales por más de RD$3,706 millones y
activos totales por RD$5,349 millones, con una cobertura de solvencia por encima del mínimo
requerido, indicadores que reflejan su fortaleza y compromiso con la protección de sus
asegurados.
La presidenta ejecutiva de la compañía, Dra. Milagros de los Santos, expresó que “esta
ratificación es un reconocimiento al esfuerzo de nuestro equipo y a la confianza depositada por
nuestros clientes. Seguiremos trabajando para ofrecer productos innovadores, fortalecer nuestra
gestión financiera y garantizar la tranquilidad de cada familia y empresa que confía en nosotros”.
La evaluación destaca el satisfactorio desempeño financiero de la compañía, sustentado en una
cartera de inversiones conservadora y diversificada. Con una posición relevante en seguros de
vida, especialmente en las líneas de Discapacidad y Sobrevivencia y Rentas Vitalicias, con una
alta participación de su cartera, General de Seguros se consolida como una aseguradora mediana
con creciente diversificación en su portafolio.
Durante 2024, General de Seguros logró resultados técnicos por RD$318 millones y financieros
por RD$417 millones, apoyados en una gestión de gastos eficiente lo que refuerza la estabilidad
y fortaleza de sus operaciones.
Con esta ratificación, Feller Rate reconoce la madurez del plan de negocios de la aseguradora, su
capacidad sostenida de generación de resultados con el gran soporte de sus accionistas y sus
empresas aliadas, elementos que fundamentan la perspectiva “Estable” de la calificación y
reafirman su liderazgo en el mercado asegurador nacional, consolidando su compromiso con un
servicio de calidad, eficiencia y cercanía a sus clientes.