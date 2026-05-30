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Fedocámaras valora que el MICM envíe a consulta los criterios unificados del Registro Mercantil

PERIODICO PRIMICIAS30 de mayo de 2026
1 1 minuto de lectura

Esta nueva resolución fortalecerá la seguridad jurídica y agilizará los
procesos mercantiles en la República Dominicana.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Federación Dominicana de Cámaras
de Comercio (Fedocámaras) valoró positivamente la decisión del Ministerio de
Industria, Comercio y Mipymes (MICM) de someter a consulta pública los nuevos
criterios unificados de análisis del Registro Mercantil, una resolución clave para
fortalecer la seguridad jurídica en la República Dominicana.
La entidad explicó que con la unificación los usuarios del Registro Mercantil contarán
con mayor claridad y previsibilidad sobre los criterios de decisión de los registradores y
el proceso de análisis de sus trámites.
“Desde Fedocámaras agradecemos al MICM y al ministro Eduardo Sanz Lovatón por el
envío a consulta de este proyecto de resolución. La unificación de criterios de análisis
permitirá simplificar procesos del Registro Mercantil, reducir tiempos de respuesta y
optimizar la gestión interna”, expresó el presidente de la institución, Manuel Aníbal
García.
El documento, que fue consensuado y aprobado por los 32 registradores mercantiles
del país, contiene criterios claros, homogéneos y aplicables a nivel nacional para la
evaluación de los trámites ante el Registro Mercantil, tanto en aspectos de forma como
de fondo. Esta estandarización eliminará cualquier posible discrecionalidad en el
análisis y asegurará que una misma situación jurídica reciba la misma respuesta en
cualquier punto del país.
Históricamente, los registros mercantiles operaban con criterios distintos según la
jurisdicción, lo que podía generar incertidumbre para el sector empresarial y los
usuarios de las diferentes provincias. Con la unificación de criterios, el sistema cameral
dará un paso definitivo hacia la transparencia y previsibilidad, favoreciendo el clima de
negocios a nivel nacional.
En ese sentido, Fedocámaras invitó a abogados y usuarios del Registro Mercantil a
revisar el documento, disponible en la sección de Consultas Públicas del MICM, y
participar antes del 26 de junio de 2026, fecha en que cierra la convocatoria.

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PERIODICO PRIMICIAS30 de mayo de 2026
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