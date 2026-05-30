Fedocámaras valora que el MICM envíe a consulta los criterios unificados del Registro Mercantil

Esta nueva resolución fortalecerá la seguridad jurídica y agilizará los

procesos mercantiles en la República Dominicana.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Federación Dominicana de Cámaras

de Comercio (Fedocámaras) valoró positivamente la decisión del Ministerio de

Industria, Comercio y Mipymes (MICM) de someter a consulta pública los nuevos

criterios unificados de análisis del Registro Mercantil, una resolución clave para

fortalecer la seguridad jurídica en la República Dominicana.

La entidad explicó que con la unificación los usuarios del Registro Mercantil contarán

con mayor claridad y previsibilidad sobre los criterios de decisión de los registradores y

el proceso de análisis de sus trámites.

“Desde Fedocámaras agradecemos al MICM y al ministro Eduardo Sanz Lovatón por el

envío a consulta de este proyecto de resolución. La unificación de criterios de análisis

permitirá simplificar procesos del Registro Mercantil, reducir tiempos de respuesta y

optimizar la gestión interna”, expresó el presidente de la institución, Manuel Aníbal

García.

El documento, que fue consensuado y aprobado por los 32 registradores mercantiles

del país, contiene criterios claros, homogéneos y aplicables a nivel nacional para la

evaluación de los trámites ante el Registro Mercantil, tanto en aspectos de forma como

de fondo. Esta estandarización eliminará cualquier posible discrecionalidad en el

análisis y asegurará que una misma situación jurídica reciba la misma respuesta en

cualquier punto del país.

Históricamente, los registros mercantiles operaban con criterios distintos según la

jurisdicción, lo que podía generar incertidumbre para el sector empresarial y los

usuarios de las diferentes provincias. Con la unificación de criterios, el sistema cameral

dará un paso definitivo hacia la transparencia y previsibilidad, favoreciendo el clima de

negocios a nivel nacional.

En ese sentido, Fedocámaras invitó a abogados y usuarios del Registro Mercantil a

revisar el documento, disponible en la sección de Consultas Públicas del MICM, y

participar antes del 26 de junio de 2026, fecha en que cierra la convocatoria.

Visited 1 times, 1 visit(s) today