Exitoso encuentro convocado por INDEX, INDOTEL y ABA en Orlando, Florida

Por Zunilda Mercedes Fondeur

Especialmente por esos cálidos abrazos de mis buenos queridos amigos y colegas valió la pena haber acudido al llamado del INDEX, sobre todo los buenos compañeros de lucha, líderes neoyorquinos: Celinés Toribio, Ydanis Rodriguez y Guido Gómez Mazara, tres dominicanos de la diáspora.

Esos tres jóvenes nos enorgullecen a los casi tres millones de quisqueyanos que han hecho sus carreras profesionales, técnicas y liderazgo en la ciudad de Nueva York y el mundo y hoy llegan diseminando interesantes propuestas para los criollos radicados en el exterior.

En la invitación se encuentra la información, que se trata de viabilizar los envíos de remesas sin costo ni impuestos…Pero que nuestra hermosa actriz y comunicadora social Celinés Toribio sea hoy viceministra de Relaciones Exteriores, el abogado y político Guido Gómez Mazara presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones – INDOTEL y posible candidato presidencial en RD; e Ydanis Rodriguez alto funcionario de la alcaldía neoyorquina, dice mucho del valor intrínseco de las aportaciones morales e intelectuales de los latinoamericanos a los EE.UU.

Y el CDP Seccional Florida Central siempre presente, con la excelente maestría de Ceremonias de nuestra actual secretaria general Gheidy Carolina De la Cruz y la cobertura de Edwin Díaz González por Univision, Yisel Tejeda por Noticias Telemundo, Carlos Marquez por Teclalibre Marquez, quien escribe, veterana periodista Zunilda Mercedes Fondeur pasada Sec. Gral. y otros colegas de distintos medios.

Nunca podré olvidar esos reconocimientos y manifestaciones de afecto sincero, producto de nuestro trabajo profesional en prensa escrita, radio, televisión, relaciones públicas y maestrías de ceremonias en la calificada «Capital del mundo», además del gremialismo, por más de tres décadas.

