CAASD avanza trabajos en la avenida San Vicente de Paúl

Santo Domingo Este.- El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), ingeniero Fellito Suberví Hernández, dispuso la ampliación de jornadas para acelerar el ritmo de trabajos que se ejecutan en distintos puntos de la avenida San Vicente de Paúl, los cuales están destinados a fortalecer y modernizar el sistema de abastecimiento de agua potable en Santo Domingo Este.

El ingeniero Suberví Hernández explicó que dichas labores permitirán completar la línea de 48 pulgadas de la macro red, una obra estratégica que interconectará los sistemas de rebombeo El Tamarindo y el Acueducto Oriental (Barrera de Salinidad), con lo que se garantiza una mejora significativa en la distribución y estabilidad del servicio de agua potable para miles de familias de ese municipio.

Las instrucciones a los contratistas fueron dadas por el director de la CAASD, luego de las inquietudes expresadas por ciudadanos sobre las zanjas abiertas y las dificultades temporales que las excavaciones han generado en la movilidad y la cotidianidad de los residentes.

Explicó que entre los trabajos que se ejecutan en la avenida San Vicente de Paúl se encuentra la colocación de un sifón de 48 pulgadas en acero para cruzar por debajo de una línea de 42 pulgadas; el empalme de una línea de 16 a una de 48 pulgadas y la instalación de las tuberías para conectar la línea de la Carretera de Mendoza.

Asimismo, Suberví Hernández dijo que la CAASD trabaja en la reconstrucción de registros y sustitución de válvulas de 12 pulgadas en la intersección de la referida avenida con Carretera de Mendoza, y la construcción de nuevos registros próximos a la Carretera Mella, así como la finalización del tramo de tubería de 48 pulgadas e instalación de válvulas de 30 pulgadas para reforzar el sistema de distribución.

También, el director de la CAASD indicó que entre las intervenciones que forman parte del proceso integral de optimización de la red de abastecimiento en Santo Domingo Este, está el empalme de una línea de 24 con una tubería de 12 pulgadas en la esquina de la calle Club Activo 20-30.

El ingeniero Fellito Suberví Hernández agradeció la paciencia y comprensión de la ciudadanía, asegurando que los contratistas trabajan de manera acelerada y coordinada con la Dirección de Operaciones de la CAASD para concluir las labores y restablecer las áreas intervenidas en el menor tiempo posible.

“Hemos instruido a los contratistas acelerar los trabajos en esos puntos, pues comprendemos las molestias temporales que estos trabajos pueden ocasionar, pero se trata de obras necesarias y de gran impacto para garantizar un servicio más eficiente, estable y de mayor calidad para la población”, expresó.

El ejecutivo de la CAASD destacó que estas obras representan una inversión directa en salud, desarrollo y calidad de vida para los residentes de Santo Domingo Este, cuyos beneficios serán permanentes para toda la comunidad.

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