EDENORTE y autoridades de Montecristi coordinan acciones para fortalecer el servicio eléctrico

Durante el encuentro fueron planteadas necesidades relacionadas con luminarias, redes eléctricas, transformadores, fluctuaciones de voltaje y postes en condiciones inadecuadas

MONTECRISTI.– Ejecutivos de EDENORTE Dominicana sostuvieron un encuentro de trabajo con autoridades provinciales, municipales, legislativas, policiales y representantes de organizaciones comunitarias de Montecristi, con el objetivo de identificar las principales necesidades eléctricas de sus comunidades y coordinar acciones que permitan ofrecer respuestas oportunas. Ejecutivos de EDENORTE Dominicana sostuvieron un encuentro de trabajo con autoridades provinciales, municipales, legislativas, policiales y representantes de organizaciones comunitarias de Montecristi, con el objetivo de identificar las principales necesidades eléctricas de sus comunidades y coordinar acciones que permitan ofrecer respuestas oportunas.

La reunión estuvo encabezada por la gobernadora provincial, Leissa Cruz, y Gregorio Contreras, asistente técnico Administración de la Gerencia General de EDENORTE. También participaron diputados, alcaldes, directores distritales, representantes de diferentes ayuntamientos, dirigentes de federaciones de juntas de vecinos y otras personalidades de la provincia.

El encuentro se desarrolló mediante una dinámica participativa en la que cada autoridad y representante comunitario tuvo la oportunidad de exponer las dificultades que afectan a su municipio o distrito municipal en materia de energía eléctrica.

Entre las principales solicitudes presentadas estuvieron la preparación e instalación de luminarias, el mejoramiento y ampliación de las redes eléctricas, la colocación de nuevos transformadores para responder al crecimiento de la demanda poblacional, la corrección de fluctuaciones de voltaje y la intervención de postes ladeados o ubicados en condiciones que representan riesgos para la ciudadanía.

Los participantes también plantearon requerimientos específicos relacionados con la calidad del suministro eléctrico, el mantenimiento de las infraestructuras y la necesidad de reforzar el alumbrado público en diferentes sectores, como parte de las acciones destinadas a mejorar la seguridad y las condiciones de vida de sus habitantes.

Durante su intervención, Gregorio Contreras respondió las inquietudes formuladas y explicó a las autoridades los procedimientos correspondientes para canalizar formalmente cada solicitud. Asimismo, presentó los compromisos que asumirá EDENORTE para evaluar los requerimientos y ofrecer respuestas de acuerdo con las necesidades y prioridades identificadas.

Contreras manifestó que la empresa mantiene una política de acercamiento permanente con las instituciones públicas, los gobiernos locales y las organizaciones comunitarias, con el propósito de conocer directamente las situaciones que se presentan en cada territorio.

“Desde EDENORTE estamos comprometidos con brindar un servicio de calidad, trabajando de la mano con las autoridades de cada provincia, a fin de continuar aportando al desarrollo y la seguridad de las 14 provincias del Cibao”, expresó el ejecutivo.

Destacó que estos espacios de diálogo permiten establecer mecanismos de coordinación, agilizar la tramitación de los requerimientos y definir acciones que contribuyan al fortalecimiento de las infraestructuras eléctricas y del alumbrado público.

Entre los asistentes estuvieron el coronel de la Policía Nacional Francisco Jorge; Gissell Frías, en representación del senador Bernardo Alemán; los diputados Johanny Martínez y Rosendy Polanco; y Aquilino Castillo, director provincial de Gestión Municipal.

Por los gobiernos locales participaron Virgilio Rivas, representante municipal de Villa Vásquez; Dileccia Hernández, de Guayubín; Olga M. Morel, de Montecristi; Yoselin Rosario, de Castañuelas; Juan Francisco Sánchez, de Manzanillo; y Alexandra Acosta, en representación del alcalde de Las Matas de Santa Cruz, Mozo Cruz.

También asistieron el alcalde de Villa Elisa, Verni Jiménez; el alcalde de Pepillo Salcedo, Enersido Mets Valdez; la alcaldesa de Cana Chapetón, Kenma Rodríguez; el alcalde de Hatillo Palma, Víctor Espinal; la alcaldesa del distrito municipal de Santa María, Eridania Castro; Dulce Santos, coordinadora de Villa Vásquez en representación de la Alcaldía, y Moreno Arias, exsenador de Castañuelas.

En representación del sector comunitario participaron Gisela Pérez y Altagracia Tavárez Fernández, integrantes de la Federación Manolo Tavárez Justo y dirigentes de juntas de vecinos de diferentes sectores de Montecristi, entre otros líderes sociales.

Previo a esta reunión, ejecutivos de EDENORTE sostuvieron otro encuentro con el diputado Rosendy Polanco y representantes comunitarios de Guayubín, realizado en el Club Comunitario El Pocito.

Durante esa jornada fueron abordadas distintas necesidades y requerimientos eléctricos de las comunidades de esa demarcación. La empresa asumió el compromiso de evaluar las solicitudes y gestionar las intervenciones necesarias conforme a los levantamientos técnicos correspondientes.

EDENORTE reafirmó que continuará promoviendo encuentros con autoridades y organizaciones comunitarias para mantener una comunicación directa, conocer las demandas de la población y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad, seguridad y eficiencia del servicio eléctrico en toda su zona de concesión.

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