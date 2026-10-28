- Publicidad -
Dominicanos en ExteriorNew York

Celebra sus 16 años de labor comunicacional en NY

Ramón Mercedes28 de octubre de 2026
2 1 minuto de lectura

NUEVA YORK.- El comunicador y creador de contenido José Zabala celebró la semana pasada sus 16 años de ejercicio comunicacional a través de su plataforma digital Zabala Al Día.

Reconocido por diversos sectores de la comunidad dominicana en la Gran Manzana, Zabala cuenta con 115 reconocimientos y ha sostenido encuentros con destacadas figuras de renombre internacional.

Durante estos años ha difundido noticias y documentado las actividades de políticos, empresarios, profesionales, artistas, dirigentes comunitarios y ciudadanos en general, con presencia en importantes escenarios nacionales e internacionales.

“Los seguidores son quienes dan sentido al trabajo diario de informar, son quienes convierten una noticia en conversación, una fotografía en recuerdo y una historia comunitaria en una oportunidad para reconocer a alguien”, expresa.

Agregó que su comunidad de seguidores constituye el corazón y la principal fuerza de su plataforma. Reconoció que ha enfrentado sacrificios, desafíos profesionales y largas jornadas de trabajo, pero también experiencias y oportunidades que no imaginó al iniciar su proyecto.

Dedica el aniversario a su esposa, la renombrada periodista Isolda Peguero, por su comprensión, paciencia respaldo, y a sus hijos Josélito y Sachet por ser parte fundamental de su vida y motivación para continuar su labor.

Profesional de las finanzas, el comunicador tiene sus raíces en San Carlos y en Katanga, Los Mina de Santo Domingo, que forman parte esencial de su identidad y de los valores que lo han acompañado durante su vida.

Visited 2 times, 2 visit(s) today
- Publicidad -
Ramón Mercedes28 de octubre de 2026
2 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Cámara de Comercio Dominicana en Florida celebra su primer año de impacto y crecimiento

28 de octubre de 2026

Propone construir un complejo deportivo en NY para la comunidad dominicana

28 de octubre de 2026

Cinco nuevas propuestas que votantes NY deberán decidir

28 de octubre de 2026

En EE. UU. se atrasará el reloj una hora este próximo domingo; habrá 1 hora de diferencia con RD

28 de octubre de 2026

Deja una respuesta

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!