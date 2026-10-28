Celebra sus 16 años de labor comunicacional en NY

NUEVA YORK.- El comunicador y creador de contenido José Zabala celebró la semana pasada sus 16 años de ejercicio comunicacional a través de su plataforma digital Zabala Al Día.

Reconocido por diversos sectores de la comunidad dominicana en la Gran Manzana, Zabala cuenta con 115 reconocimientos y ha sostenido encuentros con destacadas figuras de renombre internacional.

Durante estos años ha difundido noticias y documentado las actividades de políticos, empresarios, profesionales, artistas, dirigentes comunitarios y ciudadanos en general, con presencia en importantes escenarios nacionales e internacionales.

“Los seguidores son quienes dan sentido al trabajo diario de informar, son quienes convierten una noticia en conversación, una fotografía en recuerdo y una historia comunitaria en una oportunidad para reconocer a alguien”, expresa.

Agregó que su comunidad de seguidores constituye el corazón y la principal fuerza de su plataforma. Reconoció que ha enfrentado sacrificios, desafíos profesionales y largas jornadas de trabajo, pero también experiencias y oportunidades que no imaginó al iniciar su proyecto.

Dedica el aniversario a su esposa, la renombrada periodista Isolda Peguero, por su comprensión, paciencia respaldo, y a sus hijos Josélito y Sachet por ser parte fundamental de su vida y motivación para continuar su labor.

Profesional de las finanzas, el comunicador tiene sus raíces en San Carlos y en Katanga, Los Mina de Santo Domingo, que forman parte esencial de su identidad y de los valores que lo han acompañado durante su vida.

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