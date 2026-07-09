David Collado dice Puerto Rico se ha convertido en un importante mercado emisor de turistas para RD.

San Juan, Puerto Rico. -David Collado expresó que Puerto Rico se ha convertido en un importante emisor de turistas hacia República Dominicana, registrando un crecimiento de un 7,7% en lo que va de año.

Collado informó, también, que el año pasado 269 mil turistas boricuas escogieron Quisqueya para vacacionar.

«Cada día, República Dominicana recibe más turistas puertorriqueños, quienes se sienten como en casa cuando nos visitan», dijo el ministro Collado al durante una presentación antes más de 200 agentes de viajes y medios de comunicación de Puerto Rico.

Expresó que el esfuerzo que ha hecho para fortalecer la promoción de su país en Puerto Rico ha valido la pena, por lo que pronostica que a finales de este año más 290 turistas puertorriqueños visitaran Republica Dominica.

Collado atribuyó ese éxito, entre otros factores, al mejoramiento de la conectividad aérea entre Puerto Rico y República Dominica, a los que definió como dos pueblos hermanos.

«La entrada de Arajet hizo que entre ambos países mejorara la conectividad y la competitividad en precios», citó como ejemplo el denominado ministro de Las Américas.

En marco de su visita a la capital puertorriqueña, Collado encabezó una reunión con el comité de marketing público-privado de Republica Dominica, donde se definieron estrategias precisas que permitirán que más turistas puertorriqueños visiten Quisqueya.

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