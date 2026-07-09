Diputados reciben al director del 911 para discutir proyectos de expansión en la zona fronteriza

SANTO DOMINGO.- La Comisión Permanente de Asuntos Fronterizos de la Cámara de Diputados recibió al director ejecutivo del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, coronel Randolfo Rijo Gómez, quien presentó los proyectos de expansión del sistema en materia de cobertura de emergencias, videovigilancia y radio comunicaciones, con especial énfasis en la zona sur y fronteriza de la República Dominicana.

El presidente de la comisión, Rafael Pérez, dio inicio a los trabajos legislativos resaltando la importancia de estas iniciativas para fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar una respuesta más rápida y eficiente en situaciones de emergencia.

Asimismo, subrayó que la expansión del sistema representa un paso fundamental para cerrar brechas en las provincias que aún carecen de cobertura tecnológica, lo que permitirá mayor tranquilidad y protección para las comunidades.

Durante el encuentro, el coronel Rijo Gómez explicó que actualmente el país cuenta con más de 6,000 cámaras de video vigilancia distribuidas en todo el territorio nacional. Sin embargo, señaló que la zona fronteriza sigue siendo el único lugar sin cobertura de cámaras, lo que representa un desafío para la seguridad y el control en esas demarcaciones.

El funcionario detalló que existe un proyecto en análisis presupuestario que contempla la instalación y expansión del sistema de video vigilancia en toda la zona sur, incluyendo las provincias Elías Piña, Bahoruco, Independencia, Santiago Rodríguez y Dajabón.

Con esta medida, indicó que se busca garantizar que estas comunidades dispongan de herramientas modernas para enfrentar situaciones de emergencia y fortalecer la seguridad pública.

Por otro lado, los congresistas presentes coincidieron en la relevancia de esta iniciativa, destacando que la seguridad es un derecho fundamental y que la implementación de estas tecnologías contribuirá a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente en las zonas más vulnerables y de difícil acceso.

La reunión, celebrada en el salón Rafaela Alburquerque de este órgano cameral, también contó con la presencia de los diputados, Carlos Morillo, Hermes José, Johanny Martínez, José David Báez, Juana Castillo, Llanelis Matos, Luis Castillo, Millys Martínez, Rosendy Polanco, Rubén Peñaló, así como Carlos Pérez, Jhonny Medina, Fiordaliza Estévez, Shisley López, Juan Medina, Ángela Pérez, Mery Mercado, Manuel De Jesús, Tobías Crespo Y Carmen Wilians.