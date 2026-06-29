Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►50 razones por las que apoyé y voté por Adriano: Yo perdí: Por apoyar y votar por el congresista Adriano Espaillat. Ver = https://actualidadneoyorkina. com/?p=10573

►¿Una fiesta?: “Leoncitos” en El Bronx y Alto Manhattan se preparaban para hacer una fiesta al conocer la noticia de la renuncia de Leidy Laura Fernández, excandidata a diputada del exterior, miembro de la Dirección Política (DP) de la FP, esposa del exdiputado y actual presidente del partido en la circunscripción 1-USA, Alfredo Rodríguez. Se comentaba entre ellos: Si es verdad, ¡hagamos una fiesta!. Pero todo resultó ser un falso rumor, desvaneciéndose el entusiasmo y quedándose con las manos vacías. ¡Uff! La propia Leidy Laura desmintió la información: “Jamás”, “jamás”. La verdad siempre debe expresarse con claridad. Esas versiones no corresponden con la realidad. Mi compromiso con la FP permanece firme, más firme que nunca. Mi lealtad a los principios de nuestra organización, al liderazgo de Leonel Fernández y al proyecto político, no está en discusión.’ ¡Ay, ay, ay!

► Reiteran PRM estratégico promueve a Gonzalo: Dirigentes y militantes del PLD en la circunscripción 1-USA reiteran que el actual aspirante presidencial por esa entidad, Gonzalo Castillo (El Penco), es promovido estratégicamente por el PRM. Los ‘peledeístas’, pidiendo reservar sus identidades para evitar un juicio disciplinario, afirman en un documento que a la base del PLD y al pueblo les resulta muy extraño y cuestionable que ‘El Penco’ cuente con un 48,3 % de aceptación, pese a su trayectoria politica ambivalente, con retiros y pausas prolongadas en el partido. ¡Ay! 1- “No quiso participar en un debate presidencial previo a las elecciones de 2020, organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios” (ANJE). 2- En octubre de 2021, afirmó: “No aspiro a la presidencia para dar paso a otros precandidatos del PLD”. 3- En octubre de 2022, proclamó: “Me retiro de la contienda presidencial y pido no ser considerado por el PLD”. 4- En octubre de 2024, “Gonzalo declinó su participación en el Comité Político” (CP). 5- En agosto de 2025, “descartó sus aspiraciones presidenciales, aunque no cerró la puerta al futuro, asegurando que el partido respaldará al que logre mayor aceptación”. 6- “A principio de febrero 2026, la Comisión de Protocolo del PLD, al trazar la ruta interna para los aspirantes presidenciales, lo dejó fuera de la lista, ya que él no había manifestado públicamente su intención de postularse”. 7- Luego, el 22 de febrero, “Gonzalo regresó como aspirante presidencial, y el PLD acogió su candidatura”. 8- Ahora, “Gonzalo leerá sus discursos con teleprompter, y así poder hacerlo de manera precisa y coherente, sin cometer los errores del pasado al no poder sostener ideas”, diiicen. 9- “El PLD debería hacer un debate entre Gonzalo y Javier García para que la base del partido sepa que rumbo tomaría la entidad y el país, en caso de ser elegido uno de ellos. 10- Dan por seguro que Gonzalo no participará de debates algunos, antes del próximo 18 de octubre donde el PLD hará una consulta interna para elegir a su aspirante presidencial de consenso.”

¿El candidato presidencial del PLD?: La enorme mayoría de los «peledeístas» en la circunscripción 1 de EUA sostiene que el PLD debe presentar un candidato presidencial para 2028 con experiencia de Estado, inteligencia estratégica, visión de futuro, gerencia comprobada y valores firmes, capaces de navegar un entorno global y nacional cada vez más complejo. Se requiere alguien con la capacidad de responder a demandas que evolucionan rápidamente, con firmeza para analizar información compleja y ejecutar decisiones difíciles o impopulares, cuando sea necesario. Como dice Juan 8:32: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.» Advertencia, dicen: evitemos «llorar como mujeres lo que no supimos defender como hombres». ¡Anjá!

►Sobre la derrota del congresista Espaillat: Nos escriben. Ni quito ni pongo. El liderazgo del congresista Adriano Espaillat se mantiene fuerte e intacto en su Distrito 13, pero su derrota la hemos atribuido a varios factores: 1. No hubo un jefe de campaña. 2. No hubo coordinadores en El Bronx ni en el Alto Manhattan. 3. Cada quien desarrollaba su accionar político a su parecer, sin una estrategia. 4. No hubo un jefe de prensa que coordinara y diera a conocer de manera sistemática las múltiples obras de Adriano en favor de su distrito, que fueron muchísimas. 5- Los periodistas adherentes a Espaillat escribían en direcciones diferentes. 6- Su campaña fue dirigida a exaltar el nombre de su contrincante (cosa que no se hace en política); la victimizaron, y eso, en política, es ganancia. 7- De los partidos políticos dominicanos en NY, el que más dinamizó fue el PRM, y luego el movimiento “300 con Leonel”. 8- Medios han publicado el retiro definitivo de la vida política tras perder las primarias demócratas. 9- Esto pone fin a una histórica carrera de tres décadas representando a las comunidades del Alto Manhattan y El Bronx. 10- Pero él ha dicho: “Hoy me retiro del escenario público (lugar destinado a la representación de un espectáculo o espacio de un suceso), pero seguiré trabajando con ustedes para hacer la vida de las personas un poco más llevadera. 11- “Continuaré sirviendo a la comunidad de la mejor manera posible”. Una fuente política de su entorno precisó: “El congresista no dijo que se retiraba de la actividad política, que es muy diferente del escenario. Se están gestando equipos de profesionales para solicitarle que aspire nuevamente”. ¡Huumm!

►Datos: Entre las 62 ciudades del Estado de NY, hay 13,408,058 inscritos para votar. De ellos, 860,916 son inactivos (es decir, no votan en tres elecciones consecutivas) y 12,547,142 son activos. El Partido Demócrata cuenta con 6,002,006 votos, y el Republicano con 2,835,976. En el Board de Elecciones de NYC, hay 5,359,346 inscritos; de ellos, 399,113 están inactivos, quedando activos 4,960,233. El Partido Demócrata con 3,518,803 y el Republicano con 575,200. El resto se distribuye en otras pequeñas organizaciones. Demócratas en Brooklyn: 1,086,640; Republicanos: 143,398. Demócratas en Queens: 778,274; Republicanos: 156,217. Demócratas en Manhattan: 743,371; Republicanos: 79,775. Demócratas en El Bronx: 519,206; Republicanos: 55,254. Demócratas en Staten Island: 122,091; Republicanos: 102,166. La suma: 420,527 (11.95%) votaron demócratas en las primarias, y no lo hicieron 3,098,276 (88.05%). En el Distrito 13, representado por Adriano Espaillat, con 315 mil votantes, ejercieron su voto 66,379 (21.07%) y no votaron 248,621 (78.93%). Darializa Ávila Chevalier obtuvo 32,790 (49.40%); Adriano Espaillat, 30,464 (45.89%), para una diferencia de 2,326 (3.51%). Oscar Romero, 2,340 (3.53%); Theo Bruce Tavarez, 532 (0.80%); votos nulos, 253 (0.38%). El 60% de los votantes mayores de edad votó por Espaillat, y el 31% por Ávila Chevalier. El 60% de los jóvenes votó por ella, y el 36% por Espaillat. El 58% de los profesionales votó por ella, y el 39% por Espaillat. El 52% de los votantes de bajos ingresos votó por Espaillat, y el 42% por ella. El 51% de ingresos altos votó por ella, y el 45% por Espaillat. El 47% del voto negro lo hizo por Espaillat, y el 45% por ella. ¡Ah! Diiicen que están investigando múltiples guaguas repletas de personas que llegaron en los últimos días al Alto Manhattan y El Bronx. ¡Huumm!

►10 Distritos con mejor desempeño por Adriano: En El Bronx Espaillat ganó: ED 78-223 Kingsbridge / Fordham 612 (81.4%) a 144. ED-72-159 Upper Manhattan (UES) 598 (73.8%) a 212. ED 78-222 Kingsbridge / Fordham 587 (78.7%) a 159. ED 78-221 Kingsbridge / Fordham 563 (76.7%) a 171. ED 81-256 Fordham / Morris Heights 548 (76.9%) a 165. ED 72-160 Upper Manhattan (UES) 542 (73.3%) a 198. ED 86-291 Nort Bronx 521 (78.6%) a 142. ED 78-224 Kingsbridge / Fordham 504 (75.9%) a 160. ED 81-225 Fordham / Morris Heights 497 (76.9%) a 149. ED 77-201 Marble Hill / Kingsbridge 463 (79.8%) a 117.

Los 10 Distritos con mejor desempeño Ávila Chevalier: En Manhattan Ávila Chevalier ganó: ED 71-126 Harlem -Este 612 (78.9%) a 163. ED 70-120 Harlem -Oeste- 598 (76.4%) a 185. ED 71-124 Harlem -Este- 573 (77.5%) a 166. ED 70-123 Harlem -Oeste- 569 (76.2%) a 178. ED 71-125 Harlem -Este- 556 (76.1%) a 175. ED 69-114 Inwood 545 (72.2%%) a 210. ED 71-122 Harlem -Este- 533 (75.9%) a 169. ED 70-121 Harlem-Oeste- 522 (75.2%) a 172. ED 68-101 Washington Heights 509 (71.7%) a 201. ED 71-121 Harlem -Este- 505 (74.4%) a 174.

►Último aniversario “Dominican Taste Festival” en NYC: El pasado fin de semana se celebró el sexto aniversario del “Dominican Taste Festival 2026” en Alto Manhattan, dirigido por la dinámica activista comunitaria Elida Almonte. Estuvo dedicado a la provincia de Samaná. Fue diferente a los anteriores: Múltiples agencias de NYC (los comisionados de Bomberos, Michael Berolatti, y de Eventos, Cristina Galeano, entre otros) torpedearon en personas al máximo su desarrollo. El propio jefe de los bomberos, con una cinta, midió espacio, luego cerraba y estrechaba, moviendo varandillas y mesas. A Café Santo Domingo le prohibieron usar sus máquinas para preparar el líquido. Amenazaron a un dominicano para que abandonara el espacio del festival en Plaza Quisqueya por vender banderas dominicanas; luego se ubicó al lado de una bomba de gasolina, a pocos metros de la plaza. Hasta allí llegó el jefe de bomberos, amenazándolos con multas. Debió retirarse definitivamente. Hubo múltiples presiones, incluso sobre la propia Elida Almonte, con cosas sin razón de ser. ¡Uff! A este reportero, el mismo jefe de bomberos y otra funcionaria quisieron amedrentar, diciéndole que no podía filmarlos ni tomarles fotos; tuve que responder que la ley me ampara, firmada por el entonces gobernador Andrew Cuomo en junio de 2020 (Ley del Derecho del Neoyorquino a Monitorear, o New Yorker’s Right to Monitor Act). Esta legislación reconoce y protege el derecho de los ciudadanos y la prensa a grabar y fotografiar la actividad policial y gubernamental en lugares públicos. Además, la Primera Enmienda de la Constitución de los EE.UU. también me protege. Tengo las grabaciones y fotos, las cuales publicaré en próximas entregas. Se está desarrollando un plan por parte de la ciudad contra la comunidad dominicana, comentaban por doquier participantes en la actividad. Video = https://www.youtube.com/watch? v=GkzH6mvGAIs

►Convención del PRM en NY: Se aprobó la convención de delegados del Comité Seccional, que integran 256 miembros del partido en los «nuevayores», para escoger al presidente y al secretario general. Será el próximo 2 de agosto, mediante voto secreto. ¡Ay! Candidatos a la presidencia: Julin Mateo, actual presidente del PRM-NY y cónsul en Antigua, Saint John y Barbuda. Si gana, dirigirá la seccional por Zoom, diiicen sus compañeros. También aspiran John Sánchez, actual secretario general y director del INDEX-NY; Luis Emilio Ducasse, director de Pro-Dominicana; Arsenio Devarez; Aris Guevara, director de Crecimiento y miembro del INDEX; Domingo Peña, miembro de gestión presidencial. Los candidatos a la secretaría general: Margarita Pichardo, excónsul en Montreal; Ysaura Nivar, vicecónsul en NY y esposa de Neftaly Fuerte; Bienvenido Santana; Sergio Thousand; y Ana Cuevas. Diiicen los compañeros que Julín Mateo e Ysaura renunciaron a su residencia en EE.UU. para ocupar las posiciones diplomáticas y ahora no tienen papeles, dicen los compañeros. Si los dos ganan y tienen que estar en EE.UU., serían ilegales, diiicen los compañeros. Reunión en el consulado: El pasado viernes hubo una reunión en el consulado con los desvinculados por estar pensionados, dirigida por el cónsul Jesús Vásquez (Chu). Todos quedaron fuera, dice una fuente, menos Elías Barreras Corporan, porque visita el consulado de noche cuando Chu se queda laborando en la sede. Donde quiera que el cónsul asiste el gordito controla quién se le acerca y quién no, quien lo saluda u quien no, como en sus buenos tiempos, como fue en el Festival Dominicano de Elida Almonte el pasado fin de semana en Alto Manhattan. Múltiples perremeístas se enojaron, hablaron y condenaron que el cónsul siga manteniéndolo nombrado estando pensionado. ¡Uff! Un compañero del partido le dijo algo en el festival y Elías le sacó la lengua. Video = https://www.youtube.com/watch? v=J8a2vIsXvoA El clásico proverbio español enuncia: «De fuera vendrá quien de casa nos echará» (crítica cuando personas ajenas o intrusos logran desplazar a los miembros originales). ¡Bueeeno!

►Embajada EUA en RD: Si tiene una emergencia con el fallecimiento, arresto, hospitalización o desaparición de un ciudadano estadounidense, llamar al 809-567-7775. Para información general, puede escribirnos a SDOAmericans@state.gov Atendemos llamadas 24/7. Este número no es para consultas rutinarias sobre pasaportes o visas. Embajada USA-RD.

Avenida República de Colombia 57, Santo Domingo. https://do.usembassy.gov/ Departamento de Estado – Asuntos Consulares: 1-888-407-4747 (llamada gratuita desde los Estados Unidos y Canadá) o 1-202-501-4444 desde otros países.

►Un valor dominicano en NY: Mavel Flores es una joven dominicana oriunda de la capital con años en la Gran Manzana, estudiante universitaria, que dedica gran parte de su tiempo a su familia, a orientar jóvenes sobre el buen comportamiento que deben tener ante la sociedad, exhortándolos asistir a las iglesias, clubes y auxiliar las organizaciones sin fines de lucro, ya que su labor va dirigida a beneficiar la comunidad. Con su accionar, Flores viene poniendo en alto la bandera tricolor. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Mavel, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: En Washington Heights hay organizaciones comunitarias que ofrecen orientación, programas familiares y actividades diseñada para fortalecer a residentes de todas las edades. Más información = https://unitedwaynyc.org/

►Cultura General: El océano más profundo del planeta es el océano Pacífico. Alberga el punto más hondo de la Tierra, el Abismo Challenger, ubicado en la Fosa de las Marianas, el cual alcanza una profundidad máxima de casi 11 kilómetros.

►Salud: La detección del cáncer de próstata es diferenciar los tumores de crecimiento lento de aquellos que representan una amenaza para la vida del paciente. Un estudio realizado en Suecia sugiere que un nuevo análisis de sangre podría ayudar a resolver ese problema al identificar con mayor precisión los casos más agresivos de la enfermedad.

►Cita: Es hermoso servir a la patria con hechos, y no es absurdo servirla con palabras. (Salustio Crispo, historiador romano.)

►Dólar y Euro hasta este domingo 21: Compra del dólar = $57.46 y venta = $59.66; Compra euro = $66.66 y venta = $70.43

►Precios combustibles: Del 20 al 26 de junio: Gasolina Premium = $341.10 Gasolina Regular = $310.50 (subió RD$3.00) Gasoil Optimo = $293.10 (subió RD$6.00) Gasoil Regular = $262.80 (subió RD$3.00)

►Cilindros de 100 libras = $3,429.95. De 50 libras = $1,714.98. De 25 libras = $857.49. De 15 libras = $514.49. Gas licuado = $137.20 y Gas natural = $43.97.

►Para comunicarse con nosotros: santodomingoaldia@yahoo.com

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