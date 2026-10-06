En ciberseguridad, la mejor respuesta comienza antes del incidente

Por Arturo Torres, director de Inteligencia de Amenazas de FortiGuard Labs de Fortinet para América Latina y el Caribe.

Durante años, muchas organizaciones han medido su madurez en ciberseguridad por su capacidad de prevenir. Y sí, prevenir sigue siendo fundamental. Pero hoy hay otra pregunta que pesa igual o más: ¿qué pasa cuando algo logra pasar nuestras defensas?

La diferencia entre un incidente controlado y una crisis operativa no suele estar únicamente en si el atacante logró entrar. Muchas veces está en qué tan rápido detectamos, contenemos, investigamos y recuperamos, y es ahí en donde la estrategia conocida como respuesta a incidentes, se convierte en una capacidad crítica para asegurar la continuidad del negocio.

¿Por qué un equipo capacitado para respuesta es clave para la resiliencia de un negocio?

La respuesta ante incidentes, no se trata de “apagar fuegos”, debe ser vista como una respuesta estratégica y organizada que es ejecutada ante un ciberataque o brecha, siguiendo procedimientos definidos para limitar el daño, corregir la exposición y recuperar la operación lo más rápido posible. La respuesta ante incidentes no empieza el día de incidente, empieza cuando se definen responsables, se redactan manuales de procesos (playbooks), se ejecutan pruebas y se validan las capacidades, estableciendo cómo se tomarán decisiones bajo presión. Ante una brecha de seguridad, el tiempo utilizado para mitigar el daño puede hacer la diferencia entre que tanto se recupera o no una empresa.

Nos encontramos ante un panorama sumamente avanzado de ciberamenazas con grupos cibercriminales operando como industria, aprovechando las capacidades de IA para reducir trabajo manual y acelerar las distintas etapas del ataque. Ante este escenario, los defensores necesitan evolucionar hacia una defensa igual de industrializada y capaz de responder a la velocidad de las amenazas. Si un atacante puede pasar de la exposición a la explotación en horas, una organización que tarda días en escalar internamente, validar impacto, aislar activos críticos o definir quién autoriza una acción, ya está jugando con desventaja.

¿Qué debe de existir antes de que ocurra el incidente?

Para poder armar un plan de respuesta adecuado, es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos:

Gobernanza clara: quién decide, quién ejecuta, quién comunica y quién documenta.

Plan formal de respuesta: escalamiento, coordinación, aislamiento, preservación de evidencia y recuperación.

Playbooks específicos: cómo actuar ante ransomware, phishing, credenciales comprometidas, exfiltración, acceso indebido y otros escenarios probables.

Visibilidad suficiente: asegurar visibilidad sobre endpoint, red, identidad, nube y registros que permitan reconstruir qué ocurrió.

Ejercicios periódicos: tabletop exercises y simulaciones para descubrir fallas antes de una crisis.

Capacidad especializada: asegurarse de contar de forma interna o a través de servicios externos con informática forense y respuesta a incidentes (DFIR), análisis forense, análisis de malware, análisis de índices de compromiso (IOC) y reconstrucción de timelines cuando el incidente lo requiera.

El costo de no estar preparado

El reporte de Fortinet sobre brecha de habilidades en ciberseguridad de 2026 muestra que el 52% de las organizaciones reportó que las brechas les costaron más de US$1 millón; el costo medio reportado fue de US$1,7 millones. Un análisis reciente de Fortinet también señala que el 20% de las organizaciones tardó entre cuatro y seis meses en recuperarse de un ciberataque.

Estos datos solo demuestran una cosa: no contar con un plan de respuesta ante incidentes puede multiplicar el daño operativo, financiero y reputacional. Cuando nadie sabe exactamente qué hacer, inevitablemente el tiempo de contención se incrementa, la toma de decisiones se hace de manera reactiva, lo que puede alterar la evidencia e incrementar el tiempo de recuperación.

Hoy más que nunca, tener un plan y un equipo interno o un servicio experto externo para respuesta a incidentes no es un lujo ni un documento para auditoría. Es una capacidad estratégica para proteger la operación, reducir el impacto de un ataque y sostener la confianza del negocio en los momentos más difíciles.

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