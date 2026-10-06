Considera “urgente” construir presas de Chavón y Maimón para garantizar por 50 años agua a Punta Cana-Bávaro-Higüey

LA ALTAGRACIA, Higüey. –El geólogo Osiris de León, al, planteó “la urgente necesidad” de poner en acción soluciones al grave problema de desabastecimiento de agua en los municipios de Higüey, Punta Cana, Bávaro, Verón y Cap Cana, y aseguró que las mejores opciones son las presas de Chavón y Maimón para garantizar el líquido por 50 años a la zona.

“Ambas represas son urgentes y muy necesarias, ya que Chavón garantizará agua para Higüey, La Romana, Bayahibe y Yuma, mientras la represa del río Maimón resolvería 2 grandes problemas”, precisó De León.

El geólogo participo en un acto organizado por el Observatorio Turístico Siblo XXI (OBTURI) que preside el periodista Pascual Santillán, director del digital “Diario 28.com”. en la actividad además se hizo un reconocimiento a de León, y a los nativos de la provincia Manuel Quiterio Cedeño, periodista; empresario Leonel Taveras y a los profesores Nelly Pérez Bonilla y Felix Pión.

El experto sugirió a las autoridades de La Altagracia mantener reuniones semanales con el Instituto Nacional de Aguas Potables (INAPA) y del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), a los fines de lograr terminar los diseños y los presupuestos para las 2 presas,

Durante una conferencia en el museo de La Altagracia, De León advirtió que con el cambio climático las sequías son cada vez más largas y severas, lo que reduce la disponibilidad de agua en el municipio cabecera y para el principal polo turístico del Caribe.

Explicó que la hotelería crece muy rápida, “por lo que para satisfacer a 12 millones de turistas que nos visitan anualmente, donde cada una de las casi 50 mil habitaciones consume un metro cúbico de agua por día, equivalente a 50 mil metros cúbicos diarios que se extraen mediante pozos desde el subsuelo con un exceso de bombeo que han salinizado y dañado parcialmente el acuífero de la caliza arrecifal coralina”.

De León dijo que el acuífero regional costero ya no resiste más sobreexplotación, y es urgente cerrar algunos de los pozos de mayores volúmenes de extracción y proceder de inmediato con el inicio de las presas del río Chavón y la represa del río Maimón.

Para el geólogo la construcción de ambas presas resolvería las inundaciones de las áreas vecinas a La Vacama, que se agravan cuando las arenas de playa bloquean la descarga normal del río hacia el mar, y suben a las cotas hasta 1.20, 1.40 y 1.60 metros sobre el nivel de mar,

De León aseguró que el agua del río Maimón inunda toda la región costera y limita la expansión hotelera, “lo que se resolvería con una represa en el río Maimón, mientras que desde el embalse de Maimón se derivaría agua para la zona de Higüey, Bávaro, Uvero Alto y La Vacama, es decir, esas 2 represas son la mejor opción para garantizar agua por 50 años a la región”.

Osiris De León es especialista en hidrogeología, y desde principio de los 80 ha estudiado los principales acuíferos costeros de República Dominicana y ha diseñado campos de pozos para diferentes proyectos regionales, y ha participado en estudios geológicos y geofísicos para 30 de las 36 represas del país.

Para De León ambas presas se pueden autofinanciar con los recursos económicos generados por los servicios de agua potable al hotelería regional, y planteó como solución a los problemas regional del agua la ecuación: prohibir nuevos pozos de extracción de agua y construir las dos represas.

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