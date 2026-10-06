Banreservas entrega becas Creativos Globales para estudiar en Miami Ad School Punta Cana

SANTO DOMINGO.– El Banco de Reservas entregó las becas Creativos Globales Banreservas a los creadores de contenido Heriber Montás y Astrid Abreu, quienes cursarán el programa de Creatividad & Innovación en Miami Ad School Punta Cana, como parte de su formación especializada.

Además, Montás y Abreu tendrán la oportunidad de realizar pasantías en las agencias publicitarias Dentsu y Switch Havas, respectivamente, donde participarán en proyectos reales que les permitirán demostrar sus talentos y adquirir experiencia profesional complementaria a su formación académica.

Franklin Soriano, vicepresidente de Comunicaciones y Responsabilidad Social, sostuvo que Banreservas reafirma con esta iniciativa su compromiso con los jóvenes que se esfuerzan por alcanzar sus metas y construir un mejor futuro.

“En nombre de nuestro presidente ejecutivo, doctor Leonardo Aguilera, entregamos estas becas a dos jóvenes talentosos y estamos convencidos de que aprovecharán esta oportunidad para fortalecer su formación profesional”, dijo.

El programa tiene una duración de 15 meses y está estructurado en cuatro trimestres académicos y un trimestre profesional denominado NoM.AD Experience. Su metodología prepara a los estudiantes para desempeñarse en agencias de publicidad, marcas y equipos de comunicación y marketing.

Para Miami Ad School Punta Cana, la alianza con Banreservas representa una oportunidad para identificar y formar talento creativo dominicano de alto potencial que, debido a barreras económicas, podría tener dificultades para acceder a una educación especializada de este nivel.

Heriber Montás, de 25 años, desarrolla contenido digital relacionado con estilismo y colabora con distintas marcas de moda. Astrid Abreu, de 23 años, es publicista y creadora de contenido, con una propuesta enfocada en la creatividad y la comunicación.

El Banco de Reservas, como parte de su compromiso con el bienestar social y económico del país, desarrolla iniciativas dirigidas a respaldar el futuro de los dominicanos y abrir nuevas oportunidades que impulsen el liderazgo, la excelencia y la innovación.

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