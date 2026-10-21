Carolina Mejía entrega dos camiones para fortalecer capacidad del Cuerpo de Bomberos del DN

Santo Domingo, DN – Carolina Mejía entregó dos camiones contra incendios al Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, con el propósito de reforzar la capacidad operativa y de respuesta ante emergencias que ofrece a la población.

Durante un acto desarrollado en el Cuartel General, fueron recibidas estas unidades y se realizó una exhibición de su funcionamiento, al tiempo que se informó que están en proceso de adquisición de dos camiones cisterna.

Se trata de un Spartan Crimson y un Pierce Saber, ambos con una capacidad de 750 galones, que serán puestos al servicio de la población.

Con la visión, orden y firmeza que la caracterizan, Carolina Mejía explicó que estos aportes de la Alcaldía del Distrito Nacional para la adquisición de los camiones representan una inversión en seguridad, esperanza y vida de los capitaleños.

“Nosotros vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos para compensar el trabajo extraordinario que hace cada bombero del Distrito Nacional. Ustedes son fuente de esperanza para nuestra gente”, sostuvo, al reconocer como héroes a los miembros de este organismo de socorro.

De su lado, el general José Luis Frómeta Herasme, intendente del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, agradeció el gesto que jefa del Gobierno local ha tenido con ese organismo, no solo en esta entrega de camiones, sino con diversas iniciativas para beneficiar al CBDN, por lo que recordó que Carolina es llamada “La madre de los bomberos”.

“Gracias a la señora alcaldesa y a su equipo de trabajo del ayuntamiento por esa ardua labor de siempre fortalecer este Cuerpo de Bomberos, trabajar siempre de la mano para que este organismo sea cada día más eficiente”, dijo el general.

Frómeta Herasme reveló que actualmente los bomberos del Distrito Nacional tienen el mejor tiempo de respuesta de todo el país, con un tiempo que oscila entre los cinco y siete minutos. Asimismo, comunicó que en lo que va de año han atendido 4400 emergencias y ofrecido 5650 servicios a la población.

Durante la entrega el Cuerpo de Bomberos también recibió de manera oficial dos camionetas que ya se encontraban en operación, las cuales fueron adquiridas por la Alcaldía del Distrito Nacional.

Los camiones serán sumados a las labores cotidianas en las estaciones de la John F. Kennedy y el Centro de los Héroes, respectivamente.

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