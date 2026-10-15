“Hasta que el dinero nos separe”, la más reciente propuesta del escritor y conferencista David Hiciano

Santo Domingo, R.D. El reconocido escritor y conferencista David Hiciano, puso en circulación su más reciente obra literaria, “Hasta que el dinero nos separe», una propuesta que invita a reflexionar sobre la influencia de las finanzas en las relaciones de pareja y en la construcción de una vida en común.

La presentación del libro estuvo a cargo de su prologuista, Guarionex Alcántara, quien compartió con los asistentes una lectura del prólogo de la obra. Asimismo, Nelson Rodríguez realizó una semblanza del autor, destacando aspectos de su trayectoria y su labor como escritor y conferencista.

Durante su intervención, Hiciano explicó que esta publicación nace con el propósito de convertirse en una herramienta de orientación para las parejas y el público en general, ofreciendo conocimientos y reflexiones que contribuyan a comprender cómo las decisiones financieras pueden influir en la convivencia, la comunicación y la estabilidad emocional.

“Hasta que el dinero nos separe” es un viaje espiritual y práctico, un manual con el cual aprenderás a sanar tu relación con el dinero y descubrirás lo que realmente une o destruye lo que más amas”, expresó el autor al presentar la esencia de su propuesta literaria.

A través de sus páginas, Hiciano invita a mirar el dinero más allá de las cifras y a reconocer su impacto en aspectos fundamentales de la vida afectiva, como la confianza, el diálogo, el manejo de los conflictos y la planificación de proyectos compartidos.

En ese mismo tenor, la obra plantea la importancia de desarrollar una relación más consciente y saludable con las finanzas, como parte del fortalecimiento de los vínculos personales y familiares.

Con esta publicación, el escritor procura abrir un espacio de conversación sobre un tema de gran relevancia para la convivencia: la manera en que el dinero puede convertirse tanto en una fuente de desacuerdos como en una oportunidad para construir acuerdos, fortalecer la confianza y establecer metas comunes.

La propuesta literaria desarrolla 14 temas desde cuatro perspectivas: psicológica, sociológica, mística hebrea y fe cristiana.

Con este nuevo aporte editorial, David Hiciano se suma a las voces que promueven la reflexión sobre las finanzas personales, las relaciones humanas y la espiritualidad, con el propósito de contribuir al bienestar de las parejas y las familias.

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