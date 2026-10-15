Sánchez Roa plantea elevar la compensación a los arroceros y aumentar la producción nacional a 17 millones de quintales

Santo Domingo, República Dominicana. – El secretario de Asuntos Agropecuarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Adriano Sánchez Roa, planteó que el Gobierno debe aumentar la compensación económica a los productores de arroz como medida inmediata frente a la competencia de las importaciones estadounidenses y, a mediano y largo plazo, impulsar mejoras productivas que permitan alcanzar los 17 millones de quintales sin elevar los costos.

Durante una entrevista en el programa Toque Final, conducido por el periodista Julio Martínez Pozo y transmitido por Antena 7, el exsenador por Elías Piña explicó que el arroz procedente de Estados Unidos llega al mercado dominicano en condiciones de precio que, a su juicio, dificultan la competencia para los productores nacionales, debido, entre otros factores, a los subsidios que recibe la producción estadounidense.

Sánchez Roa indicó que actualmente se otorgan RD$100 por fanega como compensación por los costos de producción y consideró que ese monto podría incrementarse para responder a la situación inmediata del sector.

¨El Gobierno va a tener que hacer un alto subsidio aquí. Ese es lo inmediato¨, expresó durante la entrevista, al referirse a la necesidad de contrarrestar las condiciones de competencia de las importaciones estadounidenses.

Propone aumentar el rendimiento sin elevar los costos

Como respuesta de carácter permanente, Sánchez Roa sostuvo que el país debe aumentar los rendimientos por tarea manteniendo los costos de producción, de manera que el arroz dominicano pueda comercializarse a un precio más competitivo.

En ese sentido, planteó avanzar hacia una producción de 17 millones de quintales y señaló que el país ha registrado incrementos productivos en años anteriores, aunque consideró necesario continuar mejorando los resultados.

El dirigente agropecuario destacó que el objetivo no debe limitarse a compensar a los productores frente a las condiciones actuales del mercado, sino también a reducir los costos mediante una mayor eficiencia productiva.

Sánchez Roa también se refirió al comportamiento del consumo nacional de arroz. Según las cifras que presentó, el consumo ronda los 14.65 millones de quintales y el consumo per cápita ha disminuido, una situación que, a su entender, debe considerarse al evaluar las necesidades del mercado y los volúmenes de producción.

Asimismo, advirtió sobre la existencia de arroz importado de años anteriores que, según afirmó, todavía permanece en el país, y sostuvo que esa situación añade presión al mercado nacional.

Sus planteamientos se producen en medio del debate sobre la derogación del Decreto 693-24 mediante el Decreto 635-26, en el contexto de la aplicación del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).

La propuesta de Sánchez Roa se centra en dos líneas de actuación: una compensación económica inmediata para los productores y una estrategia sostenida de productividad que permita aumentar la producción y reducir los costos, con el propósito de mejorar la capacidad competitiva del arroz dominicano.

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