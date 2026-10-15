FP asegura que las propias cifras del Gobierno desmienten la reducción del déficit habitacional

Santo Domingo.– La Secretaría de Urbanismo y Vivienda (SUV) de la Fuerza del Pueblo, que dirige el ingeniero Pedro Pablo Díaz, advirtió hoy que el Gobierno celebra una victoria que sus propias cifras desmienten en materia de construcción de nuevas unidades habitacionales.

Recientemente, el presidente Luis Abinader aseguró que el déficit habitacional bajó a 696,598 viviendas en el 2025. Días después, el ministro de Viviendas y Edificaciones, Jean Luis Rodríguez, estimó ese déficit en alrededor de 1.4 millones.

El también integrante de la Dirección Política del partido opositor afirmó que, de la supuesta reducción, el Gobierno solo puede mostrar unas 26,000 viviendas nuevas y poco más de 50 mil mejoras parciales cuyo conteo ha cambiado de una declaración oficial a otra.

Díaz precisó que, en diciembre del 2023, el Ministerio de Viviendas (MIVED) y la Oficina Nacional de Estadística (ONE) presentaron la metodología oficial: 1,464,463 viviendas en déficit, el 44.1 % de las viviendas ocupadas, con datos de ENHOGAR 2018.

En mayo de 2025, el Consejo de Ministros habló de un 33.1 % en 2022. Ahora el presidente dice que en 2019 era apenas 24.03 %. Las tres cifras no pueden ser verdad a la vez: pasar de 1,464,463 (2018) a 806,778 (2019) supondría que en un solo año salieron del déficit más de 650,000 viviendas.

El dirigente político dijo que la cifra presidencial deja fuera más de 660,000 viviendas con carencias cualitativas, muchas sin acceso adecuado a agua potable. La metodología oficial reportó 1,071,380 viviendas con déficit cualitativo, frente a las 406,634 que ahora reconoce el Gobierno para 2019.

Nadie ha explicado con qué encuesta ni con qué variables se calculó la nueva serie. Además, más de la mitad de la caída porcentual (3.2 de 6.06 puntos) se debe a que creció el parque total de viviendas, no a que menos familias vivan mal.

El Gobierno tampoco puede atribuirse el logro. El ministro Rodríguez habla de unas 26,000 viviendas entregadas en seis años, el 23.6 % de la reducción de 110,180 viviendas que se reclama. Semanas antes, el propio MIVHED hablaba de alrededor de 15 mil viviendas entregadas.

El titular de la Secretaría de Viviendas dijo que el programa Dominicana se Reconstruye reporta 58,538 viviendas impactadas, de las cuales 1,358 fueron construidas desde cero; las otras 57,180 son mejoras parciales de paredes, techos y pisos de tierra. Sin embargo, el déficit cualitativo que el presidente reporta bajó solo 27,759 viviendas: por cada vivienda que salió del déficit, el programa declara haber intervenido más de dos.

La razón es técnica. En la metodología oficial, la materialidad pesa 1.65 %, mientras los servicios básicos pesan 31.58 %, con el acceso a agua como variable principal (27.58 %).

La trazabilidad tampoco cuadra. El programa pasó de 42,943 viviendas y RD$5,808 millones en 2023 (unos RD$135,000 por vivienda) a 51,872 en septiembre de 2025, a 55,000 “reparadas” más 20,000 “nuevas” en noviembre de 2025 y a 58,538 hoy.

La cifra de “más de 64,000 viviendas intervenidas” suma, además, 5,974 reparaciones de techos de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC).

ACOPROVI, por su parte, ha situado el déficit en alrededor de 1,400,000 viviendas: 400,000 nuevas y cerca de 1,000,000 que requieren mejoramiento.

La Fuerza del Pueblo exige que el MIVED y la ONE publiquen de inmediato la metodología, la fuente y los microdatos de la serie 2019–2025, además de que se muestre un registro georreferenciado y verificable de cada vivienda “mejorada” o entregada, y una sola cifra oficial calculada con el Censo 2022.

No se resuelve la crisis de vivienda cambiando la forma de medirla.

Mientras el Gobierno celebra torres en la avenida Ecológica, cientos de miles de familias siguen en viviendas con piso de tierra, sin agua dentro de casa o compartiendo techo por no poder pagar un alquiler.

El derecho a la vivienda digna del artículo 59 de la Constitución no se cumple con propaganda, sino con datos transparentes y políticas que lleguen a quienes más lo necesitan.

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