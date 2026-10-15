Carolina Mejía supervisa mantenimiento de las obras en la capital

Santo Domingo, DN – Carolina Mejía supervisa el amplio programa de mantenimiento de obras que garantiza la sostenibilidad de estas construcciones que han transformado al Distrito Nacional.

Al visitar el Pabellón de las Naciones, la jefa del Gobierno local valoró las labores de embellecimiento en esta icónica obra, a los fines de mantenerla en su máximo esplendor, tras la recuperación y dignificación que se le hizo al principio de su gestión.

Con la cercanía que la caracteriza, Carolina saludó a pintores que se encontraban colgados en la grúa pintando la parte alta del monumento. En ese sentido, los felicitó y afirmó que vio temprano los videos del trabajo que están realizando.

La también aspirante a la Presidencia ha sido enfática en sostener que cada gestión amerita un amplio programa de mantenimiento que evite la depreciación de las obras.

Precisó que gracias al proceso realizado desde la Alcaldía del Distrito Nacional, el Pabellón de las Naciones dio un cambio bastante favorable. “Nosotros con la recuperación que hicimos, hemos logrado que la gente lo use de nuevo como un espacio familiar y recreativo”.

“Hay que seguir siempre dando mantenimiento para que las obras se mantengan lindas y siempre listas para que la gente venga y las disfrute. Aquí se hacen muchísimas actividades y esto era antes un antro de perdición”, puntualizó.

Durante el recorrido, Carolina recordó que El Pabellón de las Naciones fue utilizado recientemente durante tres días en la celebración del Animal Fest 2026.

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