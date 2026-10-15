Banco Popular es la empresa dominicana con mejor reputación corporativa, según la revista Summa

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano alcanzó por segundo año consecutivo el primer lugar entre las 25 empresas con mejor reputación corporativa de la República Dominicana, de acuerdo con la clasificación de 2026 publicada por la revista regional de negocios Summa en su especial “Empresas con Mejor Reputación Corporativa”.

Los resultados de 2026 responden a un sondeo propio realizado por la revista, realizado entre el 4 de mayo y el 6 de julio, en el que participaron 2,000 altos ejecutivos de la región, entre ellos directores ejecutivos, presidentes, gerentes generales, gerentes financieros y gerentes de mercadeo.

A cada participante se le pidió valorar aspectos determinantes para la reputación de sus organizaciones y nominar a las tres empresas de su país que considerara como los principales referentes en esta materia. La revista elaboró las clasificaciones de cada mercado con base en el nivel de participación y el número de menciones recibidas.

Una gestión reputacional respaldada por resultados

“Este reconocimiento refleja una gestión reputacional construida con coherencia, estrategia y resultados a lo largo de nuestra historia. En el Banco Popular trabajamos para fortalecer cada día la confianza de nuestros públicos mediante una comunicación responsable, innovadora y alineada con nuestros valores y propósito institucional”, expresó el presidente ejecutivo del Popular, señor Christopher Paniagua.

Este reconocimiento se suma a resultados obtenidos por el banco en otras mediciones independientes de reputación. Entre ellos, se destaca el ranking Merco Empresas de República Dominicana: en octubre de 2025, el Popular encabezó por tercer año consecutivo esta clasificación como la empresa dominicana con mejor reputación; además, ocupó la primera posición en reputación dentro del sector bancario y mantuvo el liderazgo en la clasificación de empresa con mejor reputación en ESG. En esa misma evaluación de Merco, los periodistas económicos reconocieron al Popular como la empresa con el mejor equipo de comunicación del país.

Reputación, IA y riesgo reputacionales.

La edición de 2026 de la clasificación de “Empresas con Mejor Reputación Corporativa” de la revista Summa dedica parte de su especial a analizar el papel que ha adquirido la reputación corporativa en un entorno marcado por la inteligencia artificial, las redes sociales y una mayor velocidad de circulación de la información, elementos que abren un abanico de riesgos reputacionales amplio y dinámico.

La publicación plantea que la inteligencia artificial ofrece a las empresas nuevas capacidades para analizar, anticipar y reaccionar ante desafíos reputacionales, pero advierte que su adopción también requiere criterios rigurosos de seguridad, gobernanza y ética.

De acuerdo con la revista, la reputación es un activo intangible que cobra cada vez más relevancia en el valor de las organizaciones y demanda que se trabaje con mayor conciencia y dedicación. Está conformada por las percepciones que generan las compañías en la mente de sus audiencias y que influyen a la hora de elegir, recomendar, valorar y defender una marca, entre otras decisiones.

Revista Summa forma parte del principal grupo editorial de revistas en América Central y el Caribe.

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