Hablaremos de un libro que da miedo aunque el mismo no sea de terror. Libro que es una narrativa realista en las cuales no hay monstruos, no hay seres sobrenaturales, no hay fantasmas y sin embargo su lectura nos puede llegar a hacer pasar verdadero miedo. Este es el caso por ejemplo de la novela el proceso de Frank Kafka, que es una novela que nos narra lo que le sucede a un empleado de banco llamado Joseph K., que un día son venir a cuento sin esperárselo él es arrestado.

Lo que sucede es que Joseph K., no sabe por qué se le detiene, no tiene recuerdo de haber cometido ningún crimen, nadie le explica exactamente de qué se le acusa y a partir de entonces empieza una verdadera pesadilla para el pobre protagonista que tendrá que navegar un mundo laberintico de burocracia infernal, leer esta novela nos puede generar verdadero terror porque en ella Kafka es capaz de crear una atmósfera asfixiante y claustrofóbica donde en la lógica, donde lo que se llama el sentido común simplemente no tiene cabida.

La razón por la que el lector puede llegar a sentirse verdaderamente angustiado leyendo el proceso de Kafka quizás sea porque aun sin ser completamente consciente de ello esta novela tal vez refleje algunos de nuestros miedos más profundos porque esta novela como mucha gran parte de la obra de Kafka puede leerse como una alegoría de la alienación, puede leerse como una alegoría de la impotencia ante el poder de cualquier tipo, el poder político, el poder económico, el poder social o incluso puede leerse como una alegoría sobre nuestro sentimiento de culpa, los sentimientos de culpa que muchos de nosotros arrastramos aunque no seamos verdaderamente culpables de nada o no seamos capaces de saber por qué nos sentimos culpables pero seguramente ustedes amigos lectores se habrán sentido culpables muchas veces de cosas que les han sucedió a ustedes o que les han sucedido a otras personas incluso cuando verdaderamente si se lo ponen analizarlo no tienen ninguna responsabilidad en lo que le haya podido suceder; estos son miedos que yo creo que son profundamente humanos que nos acompañan a todos nosotros desde seguramente la adolescencia, tal vez desde la niñez y, este libro, esta novela magistral simplemente los pone de relieve o funciona como un reflejo, como unas especie de espejo de estos temores profundos.

Además el estilo en el que escribe Kafka que podríamos describir como seco desde luego muy directo un estilo muy centroeuropeo, muy directo además funciona como una especie de refuerzo de esta sensación de que lo que sucede en la novela, lo que estamos leyendo lo que se nos está narrando el proceso en el que se ve involucrado sin quererlo y sin entender por qué Joseph K., es algo inevitable y por lo tanto se nos queda una sensación de desesperanza. Así que el horror en la novela de Kafka, el mismo en sí, no proviene de lo sobrenatural sino más bien del miedo que tenemos a la arbitrariedad absoluta y a la falta de sentido. Cuántas veces no nos hemos enfrentado a situaciones en el trabajo, en no sé, gestiones con administración pública o con administraciones privadas en nuestro trabajo, con empresas, con proveedores de telefonía o de internet en fin las situaciones se pueden multiplicar renovando un documento, solicitando una ayuda.

Cuántas veces en estas situaciones no hemos sentido que todo, que las normas eran arbitrarias y que no las podíamos llegar a entender, claro esto está aquí llevado a la enésima potencia en la novela de Kafka, y por eso nos puede dar un verdadero terror leerla.

Visited 6 times, 6 visit(s) today