EL PARTIDO CON HAITÍ Y LA VIEJA COSTUMBRE DOMINICANA DE DEJARLO PASAR TODO

Por Carlos Romero Polanco

Wilson Isidor: “La Hispaniola es Haití. Esto es Haití”.

Comencemos como corresponde, felicidades a Haití. Nos venció ampliamente en el

fútbol, un deporte de enorme arraigo en ese país y en el que República Dominicana,

aunque viene creciendo y despertando cada vez más entusiasmo, todavía construye su

camino.

Lamentablemente, la justa deportiva quedó empañada cuando Wilson Isidor, futbolista

haitiano y autor de dos goles, decidió llevar la celebración fuera de la cancha. Mientras

señalaba el suelo dominicano y luego su camiseta, proclamó: “La Hispaniola es Haití.

Esto es Haití”. La Federación Dominicana de Fútbol (FEDOFÚTBOL) calificó

acertadamente esas expresiones como una afrenta a la soberanía nacional y anunció que

llevará el caso ante FIFA y Concacaf.

Probablemente se alegue ahora la vieja confiable: que hubo una mala interpretación, que

el francés, que el creole, que la emoción del momento. Pero hay frases que no requieren

un comité de lingüistas. En español, francés, inglés, creole o hasta en mandarín, decir

que LA HISPANIOLA ES HAITÍ tiene un significado bastante difícil de disfrazar, mucho

más cuando quien lo dice está en Santo Domingo, acaba de representar a Haití en un

partido internacional y señala el suelo de la patria dominicana mientras habla.

La frase tampoco cayó sobre un vacío histórico. Desde los primeros años del Estado

haitiano y su Constitución de 1805, aparecieron concepciones políticas y

constitucionales que tendían a proyectar la idea de dominación de Haití sobre toda la

isla. En textos posteriores, esa vocación territorial llegó incluso a expresarse de manera

más directa, bajo el concepto de la isla como “una e indivisible”.

Si bien se tratan de formulaciones sin valor jurídico alguno en la actualidad, pero

ayudan a entender por qué la idea de una isla políticamente unificada bajo dominio de

Haití no es ajena a corrientes del nacionalismo haitiano y por qué, todavía hoy,

reaparece con sus matices, en discursos, redes sociales, consignas y lecturas históricas

de diversos sectores.

Lo curioso es que ni siquiera la Constitución haitiana vigente respalda semejante

afirmación: su artículo 8 circunscribe el territorio de Haití a la parte occidental de la isla

y reconoce a la República Dominicana como su límite oriental.

Y aun si alguien quisiera prescindir de constituciones y el Derecho internacional,

bastaría caminar por Santo Domingo o revisar los archivos imperiales de las antiguas

potencias europeas. Ahí están las piedras, los archivos, las catedrales y las ruinas.

La Ciudad Colonial de Santo Domingo, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Azua y otros

puntos del territorio conservan testimonios de siglos de vida institucional, económica,

social y cultural desarrollada en la parte oriental de la isla bajo dominio español, mucho

antes de la consolidación de la colonia francesa en el oeste, favorecida por el vacío que

siguió a las devastaciones de Osorio y de la cual surgiría posteriormente el Estado

haitiano. La historia puede discutirse, reinterpretarse e incluso intentar manipularse,

pero la realidad no se borra.

Quizás el problema principal ni siquiera sean los dichos desafortunados de un futbolista.

Es lo que hacemos nosotros cada vez que ocurre algo parecido. Las autoridades

dominicanas a partir de 1996, se han acostumbrado a dejar pasar demasiadas afrentas y,

como sociedad, nosotros también. Nos indignamos durante dos días, llenamos las redes

de declaraciones patrióticas y, cuando baja el ruido, dejamos que el olvido haga el resto.

El episodio de Isidor tampoco aparece en un vacío. Durante las últimas décadas la

relación bilateral ha acumulado momentos de tensión que demasiadas veces terminamos

dejando atrás sin mayor consecuencia. Situaciones hay múltiples, desde el intento de

linchamiento a un ex presidente dominicano, los incidentes constantes en contra nuestra

representación diplomática, hasta la controversia más reciente por el canal construido

sobre el río Dajabón pese a las violaciones a tratados binacionales.

Algo parecido ocurre con la cuestión migratoria. República Dominicana lleva años

cargando las consecuencias del colapso institucional y de seguridad haitiano y, sin

embargo, cualquier intento de controlar su frontera o enfrentar los flujos migratorios

irregulares termina con demasiada facilidad reducido a acusaciones de racismo o

xenofobia, promovidos por Ongs, sus colaboradores, y representantes de Haití ante

foros internacionales. Naturalmente, el Estado dominicano debe actuar dentro de la ley

y respetar la dignidad humana, pero ningún país serio puede aceptar que una crisis ajena

termine desbordándolo.

Visto en perspectiva, las palabras de Isidor son apenas un síntoma más de una vieja

costumbre dominicana frente a los agravios o acusaciones que recibe: reaccionar tarde,

hacerlo con timidez y, al final, no hacer nada.

FEDOFÚTBOL hace bien llevando la declaración de Isidor ante FIFA y Concacaf, y

debería agotar el procedimiento hasta sus últimas consecuencias. El Código

Disciplinario de FIFA contempla expresamente como infracción servirse de un evento

deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva y, hace apenas

semanas, la Asociación del Fútbol Argentino fue sancionada, entre otras infracciones,

bajo precisamente esa disposición.

No se trata de enemistarnos con Haití ni de responsabilizar a todo un pueblo por las

acciones de una o varias personas, pero una relación entre dos países vecinos, sus

representantes y abanderados necesita basarse en el respeto y límites, y, precisamente el

respeto entre Estados, se conserva dejando claro y a tiempo, aquello que no estamos

dispuestos a tolerar.

Nuestro problema es que durante demasiado tiempo hemos confundido prudencia con

aguante, hospitalidad con permisividad y evitar conflictos con aceptar

desconsideraciones. Cuando cada afrenta termina minimizada, el mensaje que

transmitimos deja de ser tolerancia y empieza a parecerse demasiado a permisividad.

Haití ganó un partido. Felicidades nuevamente.

Pero quizás República Dominicana también pueda ganar algo con esta situación.

Recuperar una costumbre que, entre afrentas toleradas, excesos minimizados y

acusaciones falsas repetidas, hemos ido perdiendo poco a poco. La costumbre de

hacernos respetar como país.

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