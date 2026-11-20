SANTO DOMINGO, República Dominicana. La presidenta de la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio (Fedocámaras), Lucile Houellemont, afirmó las 32 cámaras de comercio del país, en colaboración con el Estado dominicano, han logrado una de las reformas más trascendentales de la historia reciente del país con la transformación digital y la unificación de criterios de análisis del Registro Mercantil, que fortalecen la seguridad jurídica empresarial.

En el X Congreso Dominicano de Cámaras de Comercio, en el que participó la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, Houellemont destacó que Fedocámaras Digital se unificó la gestión del Registro Mercantil a nivel nacional con una moderna plataforma tecnológica que garantiza la trazabilidad de las transacciones y permite la interoperabilidad con otras entidades, gubernamentales y privadas.

Asimismo, la también presidenta de la Cámara Santo Domingo indicó que los criterios unificados, refrendados mediante la resolución 237-2026 del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), brindan reglas claras, homogéneas y predecibles en las 32 provincias para que el sector empresarial tenga más confianza a la hora de invertir y hacer negocios en nuestro país.

En la inauguración del Congreso, el ministro Yayo Sanz Lovatón resaltó que “hoy tenemos el Registro Mercantil homologado por todas las cámaras de una manera unificada, fruto de un ejercicio de consenso”. También destacó que los avances de la beta pública del proyecto Empresas en 24 Horas (E24H) en el Distrito Nacional se han logrado mediante el diálogo y los acuerdos entre las entidades participantes.

“Vamos a usar el ejemplo del plan piloto de E24H, que se irá extendiendo de manera gradual al resto de provincias, a seguir promoviendo las alianzas público-privadas y a seguir colaborando con el Congreso para los cambios y reformas que tenemos que hacer”, dijo Sanz Lovatón.

En el Congreso, los presidentes de las cámaras de comercio sostuvieron una reunión con la vicepresidenta Peña en la que le hablaron del trabajo que realizan para contribuir en favor del desarrollo del país, administrando con eficiencia el registro de empresas, impulsando los intercambios comerciales y facilitando la formalización y la formación técnica de los emprendedores y empresarios.

Agenda tratada en X Congreso

Esta décima edición del Congreso se realizó del 13 al 15 de noviembre en el Hotel Kimpton Las Mercedes en la Ciudad Colonial, con la participación de presidentes y directivos de las 32 cámaras de comercio y producción de la República Dominicana, así como representantes de gremios, instituciones públicas y privadas, empresarios y aliados estratégicos del sistema cameral. Los participantes fueron recibidos por la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, en el Monumento a Fray Antón de Montesinos.

Como parte de la agenda técnica del Congreso, el presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), Boris de León, habló sobre la responsabilidad penal de las empresas con el nuevo Código Penal. Mientras que Juan Manuel Martín de Oliva, presidente del Clúster Turístico de Santo Domingo, disertó sobre importancia del turismo como motor de la economía dominicana y su potencial para seguir generando oportunidades de desarrollo.

Asimismo, se realizó el panel “Cómo crear una oferta de valor para la membresía”, con la moderación de Fantino Polanco, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Santo Domingo. Los panelistas de este espacio fueron Mileyka Brugal, presidenta de la Cámara de Puerto Plata; Ramón Montás, presidente de la Cámara de San Cristóbal; Fernando Puig, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Santiago; David Abreu, gerente de Negocios de la Cámara Santo Domingo, y Alejandra Díaz, secretaria general de la Corte de Arbitraje.

El Congreso también abarcó temas relevantes para el sistema cameral hoy día, como la implementación de los criterios unificados de análisis del Registro Mercantil, con una ponencia de Santiago Mejía Ortiz, registrador mercantil de la Cámara Santo Domingo; y la firma digital cualificada Digifirma, con la participación de José Bogaert, subgerente de Soluciones Digitales de la Cámara Santo Domingo.

Junto al Clúster Turístico de Santo Domingo, los participantes en el X Congreso Dominicano de Cámaras de Comercio disfrutaron de un recorrido cultural por la Ciudad Colonial, con visitas al Museo de la Catedral, al Centro Cultural Taíno Casa del Cordón y de un videomapping en la Fortaleza Ozama.

El Congreso Dominicano de Cámaras de Comercio es el principal espacio de articulación del sistema cameral dominicano, diseñado para fortalecer las capacidades institucionales, fomentar el intercambio de experiencias y promover una visión innovadora de los servicios de apoyo a los sectores empresariales.

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