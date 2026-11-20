Por Roberto Rímoli

(Periodista y psicólogo investigador)

La crítica literaria dominicana ha dicho que Virgilio Diaz Grullón (1924-2001) está considerado como uno de los manejadores más profundo del cuento psicológico, a partir de su conocida obra Un Dia Cualquiera (1958).

No obstante, luego de haber investigado un amplio trecho de la cuentística dominicana Bonaparte Gautreaux Piñeyro, con su obra Cuentos del Abuelo Julio (1980), el escenario cambia con la producción narrativa seguido por la Ciudad Clandestina y los secretos del General (1985).

La afirmación de la crítica a favor de Virgilio Diaz Grullón -reiterada en los círculos críticos dominicanos- merece un examen minucioso que desmonte la consagración automática de uno y revele la amplitud insospechada del otro.

La narrativa psicológica no se reduce a la introspección contenida ni a la economía verbal; exige una exploración que integre la historia colectiva, el trauma político y la subjetividad individual en un tejido más amplio. En ese terreno, Gautreaux Piñeyro despliega una primacía que no ha sido suficientemente reconocida.

Virgilio Díaz Grullón (1924-2001) construyó una obra cuentística de notable precisión formal. En colecciones como Un día cualquiera (1958), Crónicas de Altocerro (1966) y Más allá del espejo (1975), así como en la reunión De niños, hombres y fantasmas (1981), privilegió la vida interior de personajes urbanos de clase media, las obsesiones, la culpa infantil y los desequilibrios emocionales. Juan Bosch elogió su capacidad para describir complejidades psicológicas con escasas palabras, y la crítica posterior lo ha situado como el máximo exponente del cuento psicológico dominicano, con rasgos que evocan a Kafka en el fatalismo y la exploración del subconsciente.

Sin embargo, esa excelencia se circunscribe a un ámbito relativamente cerrado: la intimidad burguesa, el surrealismo contenido y la violencia doméstica o simbólica, como en “Matar un ratón” o “La enemiga”. Su prosa, sobria y sintética, logra efectos de vacío existencial y circularidad fatalista, pero rara vez trasciende el círculo de la conciencia individual hacia las estructuras de poder que la modelan. El personaje de Díaz Grullón suele quedar atrapado en su propia psique; el mundo exterior funciona más como detonante que como fuerza constitutivamente narrativa.

Bonaparte Gautreaux Piñeyro (1937), en cambio, aporta una vastedad que integra la psicología con la memoria histórica y la experiencia política directa. Nacido en Sabana de Chavón, La Romana, y formado en derecho y periodismo, su biografía—secretario de Francisco Alberto Caamaño Deñó durante la Guerra de Abril de 1965, viceministro de la Presidencia constitucionalista, periodista de trinchera en Radio Comercial y director de medios— impregna su narrativa de una densidad testimonial que Díaz Grullón, abogado y funcionario de perfiles más institucionales, no alcanzó en igual medida. Esa vivencia se traduce en una escritura donde lo psicológico no es un laboratorio cerrado, sino el eco de la violencia estatal, la clandestinidad y el miedo colectivo.

En cuentos como El Sonámbulo, Gautreaux Piñeyro desciende a la mente de un agente del Servicio Secreto atormentado por pesadillas, culpa y la repetición de actos violentos. El personaje no solo padece un trastorno; su conciencia se fragmenta bajo el peso de órdenes recibidas, interrogatorios y muertes que no puede olvidar. La prosa registra el sudor, el corazón que se sale, la mano que busca la luz y la sospecha de la esposa, construyendo un monólogo interior que revela cómo el aparato represivo coloniza la subjetividad. Aquí la psicología no es ornamental: es el campo de batalla donde se libran las secuelas de la historia reciente dominicana.

El testigo lleva esta exploración más lejos. Un narrador se dirige a su hermano asesinado y describe, con precisión casi forense y al mismo tiempo alucinada, la tortura, el embudo de agua, las estacas y la presencia de una mosca como única compañera. La voz oscila entre la confesión, el remordimiento y la necesidad de dar testimonio. El efecto psicológico no reside únicamente en el trauma del sobreviviente, sino en la imposibilidad de aislar ese trauma de la escena histórica concreta de la represión. Gautreaux convierte el acto de narrar en un ejercicio de reparación psíquica y, simultáneamente, de acusación política.

La vastedad de Gautreaux se manifiesta también en la pluralidad de registros. Mientras Díaz Grullón concentró su talento en el cuento breve de alta densidad formal, Gautreaux transitó por el cuento, la novela (Al final del arcoíris, El viaje de Don Enrique, La muerte de Raquel Martínez), el ensayo histórico (Caamaño, Bosch y el PRD, El gobierno de Caamaño) y las memorias (Memorias de medio tiempo, Guerra Patria (1965). Esta amplitud genérica le permite articular lo psicológico con lo colectivo de modo que la conciencia individual siempre aparece situada dentro de fuerzas mayores: la dictadura, la intervención extranjera, la guerra civil y las traiciones partidarias.

En La ciudad clandestina y los secretos del General y en Cuentos del abuelo Julio, la mirada de Gautreaux combina la observación social con la introspección de personajes sometidos a jerarquías militares, secretos de Estado y legados familiares. El general que ordena fusilar a “la Aurora” porque los presos se fugaron con el amanecer no es solo un chiste absurdo; es la condensación de una mentalidad autoritaria cuya lógica irracional produce efectos devastadores en quienes la padecen y en quienes la ejecutan. Esa capacidad de pasar de lo micro psicológico a lo macrosocial confiere a su narrativa una dimensión que la obra más contenida de Díaz Grullón no pretende alcanzar.

La crítica ha privilegiado la pureza formal de Díaz Grullón y su modernidad urbana, a menudo a costa de minimizar la complejidad de quienes, como Gautreaux, escribieron desde la urgencia del testimonio y la participación directa en los acontecimientos. Sin embargo, la primacía psicológica no se mide solo por la economía de medios ni por la ausencia de referentes históricos explícitos. Se mide por la capacidad de hacer visible cómo el poder penetra la mente, cómo el miedo se convierte en hábito y cómo la memoria se resiste a ser silenciada. En ese sentido, Gautreaux es más vasto porque su psicología es históricamente situada y políticamente cargada.

Díaz Grullón excedía en el sondeo de la culpa privada, de la obsesión y del vacío existencial dentro de un marco predominantemente individual o familiar. Gautreaux, por su parte, muestra que la psique dominicana contemporánea no puede comprenderse sin los fantasmas de 1965, sin las salas de interrogatorio, sin las noches de sonambulismo de quienes cumplieron órdenes o las presenciaron. Su narrativa convierte el trauma colectivo en materia literaria sin renunciar a la sutileza introspectiva.

La vastedad de Gautreaux se revela, además, en la variedad de voces y temporalidades. Desde El abuelo Julio hasta el agente secreto, desde el testigo impotente hasta el general absurdo, sus personajes habitan un espectro más amplio de experiencias sociales y psicológicas. Díaz Grullón profundizó con maestría en un territorio delimitado; Gautreaux cartografió un continente donde lo psicológico, lo político y lo testimonial se interpenetran de manera inseparable.

Por ello, sostener que Díaz Grullón es el primer cuentista psicológico por excelencia constituye una simplificación que ignora la riqueza de una narrativa que, como la de Bonaparte Gautreaux Piñeyro, no se contenta con describir el interior de la conciencia, sino que muestra cómo esa conciencia es modelada, herida y, a veces, redimida por la historia. En la literatura dominicana, la primacía no pertenece necesariamente a quien perfeccionó un estilo, sino a quien amplió el horizonte de lo narrable hasta incluir las zonas más oscuras y más vastas de la experiencia colectiva.

La técnica narrativa de Gautreaux Piñeyro revela una complejidad psicológica que supera la contención formal de Díaz Grullón. Mientras este último privilegia la elipsis y la sugerencia para generar un efecto de vacío, Gautreaux despliega monólogos interiores densos, reiterativos y casi obsesivos, donde el pensamiento del personaje se enreda consigo mismo. En “El sonámbulo”, la repetición de imágenes —el corazón que se sale, la mano que busca el interruptor, la mirada acusadora de la esposa— no es un simple recurso estilístico: es la materialización verbal de una psique que no logra clausurar el trauma. Esa reiteración funciona como síntoma, y el lector asiste no solo a la narración de un estado mental, sino a su reproducción en el propio lenguaje.

Díaz Grullón, por su parte, construye personajes cuya interioridad se revela de manera más oblicua. En “Más allá del espejo” o en “El pequeño culpable”, la psicología emerge a través de gestos mínimos, de silencios y de percepciones infantiles distorsionadas. Su maestría reside en la economía: pocas palabras bastan para sugerir un trastorno profundo. Sin embargo, esa misma economía limita la exploración de las causas históricas que producen tales trastornos. El personaje de Díaz Grullón padece; el de Gautreaux padece y, además, comprende —aunque sea de manera fragmentaria— el origen político de su sufrimiento.

La vastedad de Gautreaux se manifiesta también en su capacidad para articular distintas temporalidades psíquicas. En “El testigo”, el narrador se dirige a un muerto, pero el tiempo de la narración no es lineal: oscila entre el momento de la tortura, el presente de la confesión y un futuro hipotético de posible redención. Esa superposición de tiempos genera una experiencia de lectura que imita el funcionamiento de la memoria traumática, donde el pasado no permanece atrás, sino que irrumpe constantemente. Díaz Grullón, en cambio, tiende a concentrar la acción en un presente cerrado o en un pasado reciente que se resuelve en el desenlace. Su psicología es sincrónica; la de Gautreaux es diacrónica y, por ello, más vasta.

Otro aspecto decisivo es la relación entre el individuo y el poder. En la obra de Díaz Grullón, el poder aparece frecuentemente como una fuerza abstracta o doméstica: la autoridad paterna, la convención social, el destino inexplicable. En Gautreaux, el poder tiene nombre, rango y uniforme. El general, el oficial del Servicio Secreto, el torturador no son figuras alegóricas; son agentes concretos de un aparato estatal que ha marcado la historia dominicana. Al situar la conciencia individual dentro de esa maquinaria, Gautreaux logra una psicología política que Díaz Grullón apenas esboza. El miedo, la culpa y la obediencia dejan de ser rasgos temperamentales para convertirse en productos de una estructura de dominación.

Esta diferencia se torna aún más nítida cuando se examina el tratamiento de la violencia. En Díaz Grullón, la violencia suele ser sutil, simbólica o contenida: el niño que mata un ratón, la niña que proyecta un posible instinto criminal, el hombre obsesionado con su reflejo. En Gautreaux, la violencia es explícita, corporal y colectiva. El embudo, las estacas, la bomba, el cadáver en las manos del agente no se sugieren: se muestran. Y, al mostrarse, generan en el personaje —y en el lector— un impacto psíquico que no puede ser absorbido por la mera introspección. La violencia de Gautreaux no solo afecta la mente; la reconstruye según nuevas y perturbadoras lógicas.

La crítica literaria dominicana ha privilegiado, durante décadas, la pureza formal y la modernidad estética de Díaz Grullón. Esa preferencia responde, en parte, a una tendencia a valorar lo “universal” por encima de lo históricamente situado. Sin embargo, la universalidad de Gautreaux no es menor: el trauma del ejecutor, la imposibilidad del testimonio pleno, la colonización de la conciencia por el aparato represivo son experiencias que trascienden las fronteras nacionales. Lo que ocurre es que Gautreaux llega a lo universal a través de lo concreto dominicano, mientras que Díaz Grullón alcanza lo universal a través de una abstracción más despojada.

En las novelas de Gautreaux —especialmente en La muerte de Raquel Martínez y El viaje de Don Enrique— la exploración psicológica se expande hacia tramas más amplias, donde los personajes deben confrontar no solo sus demonios interiores sino también los legados familiares, las traiciones políticas y las transformaciones sociales del país. Esta amplitud genérica le permite construir arcos psicológicos de mayor duración y complejidad que los que ofrece el cuento breve, por más perfecto que este sea. Díaz Grullón, concentrado casi exclusivamente en el cuento, alcanzó una excelencia formal difícil de superar, pero a costa de una menor extensión narrativa.

La primacía de Gautreaux se afirma, finalmente, en su negativa a separar la literatura de la vida histórica. Cada uno de sus relatos psicológicos lleva inscrita la marca de una experiencia colectiva: la Guerra de Abril, los años de represión, la clandestinidad, la construcción de la democracia. Esa inscripción no empobrece la psicología; la enriquece. El personaje deja de ser un caso clínico o un arquetipo existencial para convertirse en un ser históricamente determinado cuya interioridad solo puede comprenderse en relación con las fuerzas que lo han modelado.

Por ello, cuando se afirma que Virgilio Díaz Grullón es el primer cuentista psicológico por excelencia, se comete una imprecisión que reduce el alcance de lo psicológico a un estilo y a un territorio temático determinados. Bonaparte Gautreaux Piñeyro demuestra que la narrativa psicológica puede —y debe— ser más vasta: capaz de integrar el monólogo interior con el testimonio histórico, el síntoma individual con la estructura de poder, la culpa privada con la responsabilidad colectiva. En esa integración reside su predominio, y en esa vastedad, su primacía.

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