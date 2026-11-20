SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Los mecanismos de cooperación jurídica internacional utilizados por el Ministerio Público permitieron el arresto en Cali, Colombia, del fugitivo César Augusto Rodríguez Severino (Dondy), vinculado a la red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada el jueves con la Operación Rompeolas.

Rodríguez Severino, de 55 años de edad, enfrenta cargos por delitos de asociación de malhechores, tráfico internacional de drogas y lavado de activos, cometidos en perjuicio del Estado dominicano.

Su arresto se ejecutó en el marco del Proyecto de Apoyo de Interpol a EL PAcCTO 2.0, y como resultado del trabajo conjunto y la cooperación policial internacional entre la OCN-Interpol Santo Domingo, la OCN-INTERPOL Bogotá, y las autoridades migratorias de Colombia, el jueves 19 de noviembre 2026, en el Barrio Normandía, de Cali, Colombia, luego de una ardua labor de vigilancia y seguimiento.

El arrestado fue requerido por las autoridades judiciales dominicanas, mediante una Notificación Roja de Búsqueda y Captura Internacional, de fecha 19 de noviembre de 2026, en virtud a la orden judicial de arresto número 2026 AJ0100917, emitida en fecha 17 de noviembre de 2026, por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia.

De acuerdo con la investigación realizada, el capturado se encuentra vinculado a la estructura criminal dedicada al tráfico transnacional de drogas que ingresan desde Colombia al territorio dominicano, a través de la zona este de la República Dominicana, específicamente por el litoral costero de Bayahibe y Boca de Chavón, provincia La Altagracia, para ser distribuida en Estados Unidos y Europa.

Al momento de la detención el fugitivo se encontraba en compañía del

ciudadano dominicano Víctor Rosendo Alcántara Morillo, quien al momento de la intervención portaba documento estadounidense.

Operación contra el narcotráfico

El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ejecutaron la operación el jueves contra el narcotráfico transnacional y el lavado de activos, durante la cual arrestaron a 21 personas durante 65 allanamientos realizados de manera simultánea y ocuparon vehículos, armas, dinero y propiedades vinculadas a una organización criminal que operaba desde territorio dominicano con conexiones internacionales.

La Operación Rompeolas, desarrollada mediante labores coordinadas de inteligencia e investigación criminal, permitió intervenir una estructura investigada por recibir cargamentos de drogas procedentes de La Guajira colombiana, y organizar su traslado desde las costas dominicanas hacia Puerto Rico, como parte de una ruta internacional que tenía como destinos finales Estados Unidos y Europa.

La intervención, que contó con cooperación jurídica internacional de Estados Unidos, movilizó a más de 80 fiscales y aproximadamente 650 agentes de la DNCD y miembros de la Policía Nacional, mediante un despliegue aéreo y terrestre que abarcó las provincias La Altagracia, El Seibo y Duarte, así como el Distrito Nacional y Santo Domingo Este.

Las investigaciones desarrolladas por las autoridades permitieron identificar una red con distribución de funciones para la recepción, almacenamiento, transporte y protección de cargamentos de sustancias narcóticas.

Según los elementos recopilados durante la investigación, sus integrantes utilizaban principalmente lanchas rápidas tipo Go-Fast y embarcaciones de recreo para movilizar los cargamentos hacia Puerto Rico.

La estructura mantenía parte importante de sus operaciones en los municipios de Higüey y Miches, desde donde presuntamente coordinaba actividades logísticas para sostener el tráfico internacional de drogas.

La investigación también permitió identificar personas presuntamente vinculadas a operaciones de lavado de activos, utilizadas para manejar recursos económicos derivados de las actividades ilícitas atribuidas a la organización.

Entre los 21 arrestados figuran: Fausto Candelario Ortiz, conocido como Pacha o el Brother, señalado por los investigadores como principal cabecilla de la organización, y Yovani Candelario Ortiz (Pachasito, Caco, Franklin o el Hombre), identificado como responsable de la coordinación operativa de la estructura.

También, fueron arrestados Fernando de Jesús, alias Pepe o el Gordo; Diofrendy Reyes; Wander Núñez (Philips), Marcial Castillo (Chacabana o Shaky) y Willy Manuel Zorrilla Domínguez (Willy Pacha), investigados por su presunta participación en distintas maniobras de las operaciones ilegales.

Asimismo, las autoridades detuvieron a María del Rosario (Belkis) y Cristian Candelario (Bebo Pacha), señalados por su presunta vinculación a los esquemas de lavado de activos investigados.

El grupo será sometido a la justicia.

La ofensiva contra la estructura criminal, vinculada al tráfico de drogas desde Colombia hacia Puerto Rico, permitió ocupar bienes y valores millonarios, así como afectar su capacidad operativa y financiera.

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