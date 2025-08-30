El Nuncio Apostólico dicta en UCATEBA conferencia sobre la paz

POR RAMON ANTONIO MEDINA

BARAHONA: La Universidad Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA) fue escenario este jueves de una solemne jornada académica y eclesial con la presencia de Su Excelencia Reverendísima, Mons. Piergiorgio Bertoldi, Nuncio Apostólico de Su Santidad el Papa León XIV, quien dictó la conferencia titulada: “La Paz a la Luz del Magisterio de la Iglesia: Desde Juan XXIII hasta León XIV”, en el salón multiusos Prof. Luís Díaz Díaz.

Al realizar la invocación y salutación, Mons. Andrés Napoleón Romero Cárdenas, Obispo de la Diócesis de Barahona y Gran Canciller de UCATEBA, afirmó que “Como cristianos, estamos llamados a trabajar por la paz, un valor esencial del Reino, promoviendo la justicia, la igualdad, la solidaridad y la dignidad humana, para que la paz de Dios esté presente en nuestro mundo.”

En sus palabras de bienvenida, el Rev. P. Marco Antonio Pérez Pérez, Rector de UCATEBA, expresó que la presencia del Nuncio es un signo de comunión eclesial y un estímulo para la vida académica de la universidad.

Al dirigirse a los presentes afirmó que en más de XX siglos de historia de la Iglesia la paz ha sido anuncio y compromiso. “Desde el nacimiento a la resurrección de Cristo, la paz es don y tarea.”, agregó.

“Que este encuentro sea una nueva ocasión para ser artesanos de la paz en el taller de la vida, la familia y la sociedad.”, expresó Pérez Pérez.

Acto seguido, el Ing. Benjamín Toral Fernández, Vicerrector Académico, presentó la semblanza del conferencista.

En su disertación, Mons. Bertoldi realizó un recorrido sobre la paz en el magisterio pontificio, manifestando lo siguiente:

“La paz no se limita a la ausencia de conflictos o a la eliminación de ofensas; es fruto de alianzas sinceras y del amor que nos une. Comienza con la reconciliación que Dios nos ofrece en Cristo y nos permite ver en cada persona a un semejante amado y perdonado, reflejo de la gloria de Cristo.”

Tras la magistral disertación, el Rev. P. Nico Saint Louis, Director del Departamento de Teología de UCATEBA, pronunció unas palabras de agradecimiento.

El acto contó con la presencia de destacadas autoridades académicas, civiles y militares, entre ellas el Rev. P. Dr. Cecilio Espinal, Rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM); el Rev. P. German Ramírez Matos, Vicario General de la Diócesis de Barahona; el Rev. P. Ángel Cuevas, Canciller de la Diócesis de Barahona; Oneida Féliz Medina, Gobernadora de la Provincia Barahona; el Ing. José del Carmen Montero Arias, Diputado por la Provincia de Barahona; el Lic. Míctor Fernández, Alcalde de Barahona; la Mtra. Yohanna Urbaez Castro, Vicerrectora Administrativa; y la Mtra. Ruddy Medina Calderón, Vicerrectora de Desarrollo; además de gestores universitarios, oficiales militares y policiales de la región, así como representantes del clero

diocesano, las Hermanas Consagradas de distintas congregaciones que laboran en la Diócesis de Barahona y empresarios.

Tras la conferencia, se celebró una solemne Eucaristía presidida por el Obispo, y la jornada concluyó con una cena fraterna en la que el Nuncio compartió con el clero de la Diócesis.info