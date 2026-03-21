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EEUU y RD intensifican cooperación contra organizaciones narcoterroristas

Lo informa Embajada USA en RD

PERIODICO PRIMICIAS21 de marzo de 2026
3 1 minuto de lectura

EmbajadaUSAenRD

@EmbajadaUSAenRD
El Departamento de Guerra de Estados Unidos y la República Dominicana intensifican la cooperación contra organizaciones narcoterroristas que utilizan el Caribe como corredor de tráfico ilícito y amenazan el territorio de Estados Unidos y la República Dominicana.
El Subsecretario Adjunto de Guerra para Políticas de Antinarcóticos y Estabilización (DASW, por sus siglas en inglés), Michael Buemi sostuvo reuniones con el Vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa (DNCD), el señor  Luis Soto (DNI), el Mayor General Piloto Floreal T. Suárez Martínez (FARD) y el Vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez (ARD) para fortalecer la cooperación, reforzar el apoyo continuo y alinear capacidades para detectar, interrumpir y derrotar estas redes. 
Estados Unidos mantiene su compromiso de trabajar estrechamente con sus socios en la República Dominicana y en toda la región para avanzar intereses comunes orientados a un hemisferio más seguro, estable y próspero.  No permitiremos que estas organizaciones amenacen la seguridad de Estados Unidos y la República Dominicana. Estamos negando espacio, rutas y recursos al narcoterrorismo.
Pie de foto
Uno de los cargamentos de drogas ocupados en RD en la lucha contra el narcotráfico (Archivo de Primicias)
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