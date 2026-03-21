EEUU y RD intensifican cooperación contra organizaciones narcoterroristas

El Departamento de Guerra de Estados Unidos y la República Dominicana intensifican la cooperación contra organizaciones narcoterroristas que utilizan el Caribe como corredor de tráfico ilícito y amenazan el territorio de Estados Unidos y la República Dominicana.

El Subsecretario Adjunto de Guerra para Políticas de Antinarcóticos y Estabilización (DASW, por sus siglas en inglés), Michael Buemi sostuvo reuniones con el Vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa (DNCD), el señor Luis Soto (DNI), el Mayor General Piloto Floreal T. Suárez Martínez (FARD) y el Vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez (ARD) para fortalecer la cooperación, reforzar el apoyo continuo y alinear capacidades para detectar, interrumpir y derrotar estas redes.