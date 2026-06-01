EDUCA valora medida para regular celulares en centros educativos

Santo Domingo, D. N. Acción Empresarial por la Educación, EDUCA, recibió con satisfacción la Orden Departamental 011-2026, que establece lineamientos claros para la regulación del uso de dispositivos móviles y pantallas en todos los centros educativos públicos y privados del país.

Consideró al respecto, que la disposición refleja la madurez institucional necesaria para abordar uno de los desafíos más apremiantes que enfrenta la educación en el siglo XXI, de integrar la tecnología sin que ella reemplace las condiciones fundamentales del aprendizaje.

A su juicio, la normativa encarna la afirmación de que el entorno escolar debe ser un espacio de aprendizaje profundo, de vínculos humanos y de desarrollo integral, condiciones que la evidencia científica demuestra que se deterioran con el con el acceso irrestricto a pantallas durante la jornada educativa.

<< El empresariado nacional, y en particular Educa, tiene un interés legítimo y estratégico en la calidad de la educación que reciben los estudiantes, pues son ellos quienes en la próxima década ocuparán los puestos de trabajo en las empresas, emprenderán negocios, y participarán como ciudadanos activos en la construcción de una economía más competitiva e innovadora >>, precisó la directora ejecutiva de Educa, Yahaira Sosa Machado.

<< Y en ese orden las competencias que requerirán tales como pensamiento crítico, colaboración, resiliencia, lectura profunda y concentración sostenida, entendemos que florecen en entornos que no estén saturados de estímulos digitales fragmentados >>, agregó.

No obstante, la directora de Educa planteó que la disposición administrativa no debe ser vista como una respuesta suficiente al desafío que plantea la tecnología en la educación, sino que más bien, debe vincularse con los esfuerzos de transformación del sistema educativo, para contribuir a fortalecer las capacidades digitales de estudiantes, docentes y comunidades escolares.

<< Indudablemente que la tecnología debe entrar a la escuela con propósito, método y acompañamiento, de ahí que entendemos que la aplicación de la medida debe ser acompañada de orientaciones claras para los centros educativos, protocolos de uso responsable, formación a docentes, participación de las familias y una estrategia nacional que promueva el uso pedagógico de las herramientas digitales >>, precisó.

Concluyó que regular el uso de celulares puede ser un primer paso positivo, siempre que no se agote en la restricción, sino que abra camino a una agenda más ambiciosa de formar ciudadanos digitales capaces de usar la tecnología con responsabilidad, pensamiento crítico y sentido de equidad.

Contacto de prensa

Rosa María Jiménez

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