Fuerzas Armadas RD: modernización, presencia territorial y visión de Estado

Por Mario Antonio Lara Valdez

Hay imágenes que hablan más allá de la fotografía. Un ministro de Defensa recorriendo la zona fronteriza de Jimaní, tropas desplegadas en el terreno, unidades móviles transitando caminos complejos, destacamentos activos, puestos de observación y oficiales revisando de cerca la realidad operativa del territorio. Todo eso, visto en conjunto, transmite un mensaje claro: las Fuerzas Armadas dominicanas viven una etapa de fortalecimiento, actualización táctica y reafirmación de la presencia del Estado en puntos estratégicos del país.

En los últimos meses, el Ministerio de Defensa ha venido desarrollando una línea definida de modernización operacional.

No se trata únicamente de incorporar nuevos equipos, sino de consolidar una visión más amplia de defensa nacional: mejores capacidades, mayor movilidad, tecnología aplicada, industria militar nacional, listeza operacional y supervisión directa del mando sobre el terreno.

La reciente entrega de equipamiento moderno al Ejército de República Dominicana, encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, en el Campamento Militar 16 de Agosto, confirma esa orientación estratégica.

La dotación incluyó fusiles IWI ARAD calibre 5.56, ametralladoras Negev calibre 7.62 para plataformas de patrullaje y transporte, fusiles de precisión Barrett y Daniel Defense, además de más de 11,000 uniformes de faena confeccionados por la Industria Militar Dominicana.

Más allá de la descripción técnica, el valor de esta entrega está en lo que representa: un Ejército con mayores herramientas para responder a escenarios complejos, con precisión, movilidad, capacidad de despliegue y mejor preparación para cumplir su misión constitucional.

Una Fuerza Armada moderna se reconoce por su equipamiento, pero también por su presencia activa, su disciplina, su capacidad de reacción y su cercanía con la realidad del territorio.

Por eso, la supervisión realizada por el ministro de Defensa en la zona fronteriza de Jimaní adquiere una relevancia especial.

Allí, el alto mando verificó las condiciones operativas, el despliegue de tropas y los mecanismos de control establecidos para garantizar la soberanía nacional y mantener el orden en la línea fronteriza.

La frontera no puede entenderse solo como una línea geográfica. Es un espacio vivo, sensible, dinámico y estratégico.

Allí convergen seguridad nacional, movilidad humana, comercio, comunidades, riesgos transnacionales y defensa territorial.

Por eso, cuando el mando militar se traslada al terreno, observa, escucha, evalúa y toma decisiones, se fortalece una forma de gestión fundamental en materia de defensa: la conducción operacional basada en presencia real, conocimiento directo y acción oportuna.

Desde una mirada periodística, lo ocurrido en Jimaní deja tres mensajes importantes. Primero, que la defensa del territorio requiere vigilancia permanente.

Segundo, que la modernización militar cobra mayor valor cuando se traduce en capacidad efectiva de respuesta.

Y tercero, que el Estado dominicano avanza hacia una visión preventiva, estratégica y territorial de la seguridad nacional, donde la supervisión, la inteligencia operativa y la movilidad táctica se convierten en componentes esenciales.

La modernización reciente de las Fuerzas Armadas también debe analizarse en un contexto más amplio.

En febrero de este año, el presidente Luis Abinader encabezó la entrega de nuevos equipos militares, tecnológicos y de respuesta a emergencias a las Fuerzas Armadas, incluyendo vehículos operativos, tres vehículos blindados FURIA modelo VBD-1 ensamblados por la Industria Militar Dominicana, sistemas de drones, equipos anti-UAV y unidades especializadas para mitigación de desastres.

Esa entrega forma parte de un proceso continuo orientado a fortalecer la seguridad nacional, la vigilancia del territorio y la protección de la población.

Ese punto es crucial: la defensa contemporánea ya no se limita al soldado, el fusil y el destacamento.

Hoy implica tecnología, comunicaciones, vigilancia aérea, respuesta ante emergencias, movilidad, ciberdefensa, logística y capacidad industrial propia. La incorporación de drones autónomos de reconocimiento, sistemas anti-UAV y herramientas vinculadas al comando, control, comunicaciones, ciberdefensa e inteligencia demuestra que el país avanza hacia una visión integral de la seguridad y la defensa nacional.

La presentación del vehículo blindado FURIA también marca un hito importante. No solamente porque se trata del primer vehículo militar blindado ensamblado en República Dominicana, sino porque simboliza una aspiración de mayor autonomía en materia de defensa.

El desarrollo de estas capacidades desde la Industria Militar Dominicana proyecta un mensaje de confianza institucional, innovación nacional y fortalecimiento de las capacidades operativas, industriales y estratégicas de las Fuerzas Armadas.

En términos simples: el país no solo está incorporando capacidades; también está comenzando a producir parte de ellas. Esa diferencia tiene un enorme valor estratégico.

La industria militar nacional puede contribuir a reducir dependencia externa, fortalecer la logística, generar conocimiento especializado, mejorar la respuesta institucional y crear una base tecnológica vinculada a la defensa, la seguridad y la protección de la población.

Toda modernización militar sólida integra equipos, entrenamiento, doctrina, supervisión, disciplina y sentido de misión. Una fuerza moderna no es solamente la que cuenta con mejores herramientas, sino la que logra integrarlas bajo una conducción clara, con personal capacitado, mando presente, logística organizada, inteligencia operativa, movilidad territorial y vocación de servicio a la nación.

Ahí se observa una de las mayores fortalezas del momento actual: la articulación entre inversión, presencia y capacidad operacional. Cuando el equipamiento se combina con entrenamiento, supervisión y despliegue efectivo, se construye poder operacional real.

Cuando la tecnología se integra a la misión, la defensa nacional gana precisión. Y cuando el mando se mantiene cerca de las tropas, la institución fortalece su cohesión, su moral y su capacidad de respuesta.

Las imágenes del recorrido fronterizo muestran precisamente esa dimensión humana de la defensa: soldados en posiciones, oficiales en terreno, unidades desplazándose por caminos irregulares, puestos fronterizos en funcionamiento y un alto mando observando de cerca las condiciones reales donde se ejecuta la misión.

Esa presencia transmite respaldo, disciplina, coordinación y compromiso con quienes permanecen en servicio.

En la frontera, cada camino cuenta. Cada puesto importa. Cada unidad desplegada representa una extensión del Estado.

Y cada decisión tomada a tiempo contribuye a preservar la tranquilidad nacional.

La defensa se planifica en los altos niveles estratégicos, pero se confirma en el terreno, en el trabajo silencioso de las tropas, en la vigilancia constante y en la voluntad de servir sin descanso.

República Dominicana vive una etapa donde sus Fuerzas Armadas combinan tradición institucional con modernización tecnológica.

Esa combinación resulta fundamental para los tiempos actuales. La defensa del siglo XXI exige soldados con sentido de patria, equipos confiables, mando disciplinado, datos, vigilancia, movilidad, planificación, industria y capacidad de anticipación.

Por eso, el avance actual debe verse como parte de una arquitectura mayor: fortalecer la soberanía, elevar la listeza operacional, dignificar el servicio militar, modernizar la respuesta del Estado y consolidar una defensa nacional adaptada a los desafíos contemporáneos.

Cada entrega, cada supervisión y cada acción en el terreno forman parte de una misma visión: unas Fuerzas Armadas más preparadas, más modernas y más presentes.

El país necesita instituciones militares capaces de proteger sus fronteras, apoyar a la población en emergencias, resguardar infraestructuras estratégicas, enfrentar amenazas no convencionales y servir como pilar de estabilidad institucional.

Esa misión exige inversión, tecnología, carácter, disciplina y sentido de responsabilidad histórica.

En Jimaní, como en cada punto sensible del territorio nacional, la defensa deja de ser un concepto abstracto y se convierte en presencia concreta. Allí se entiende que la soberanía no se declara solamente en discursos: se patrulla, se supervisa, se organiza, se equipa y se defiende todos los días.

La modernización de las Fuerzas Armadas dominicanas, vista desde esta coyuntura, avanza hacia una idea esencial: un Estado más presente, unas tropas mejor preparadas y una defensa nacional más consciente de los tiempos que vivimos.

En una época marcada por nuevos desafíos regionales y globales, esa evolución representa una señal firme de visión, institucionalidad y compromiso con la República Dominicana.

Mario Antonio Lara Valdez

Secretario General del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa SNTP Distrito Nacional

Vocal Directivo de la Sociedad Dominicana de Medios Digitales Sodomedi.

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