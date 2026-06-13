¿DEMOCRACIA?… ¿DEMOCRÁTAS?

Por Narciso Isa Conde

Abinader fue condecorado en Miami como “campeón de la democracia”.

Es campeón por recomendación de Marco Rubio y Donald Trump

Pero resulta que la democracia liberal burguesa, referente de democracia utilizado por el orden capitalista actual, no existe ni en EEUU, ni aquí, ni en muchos países que se dicen democráticos.

Dos factores las han mutilado y degradado: las partidocracias y el poder del dinero de las elites capitalistas, o sea las plutocracias.

Una parte de los pueblos, cada vez menos, votan, pero no deciden, y votan en la mayoría de los casos por candidatos que escogen los partidos y el poder del dinero, y no los electores. Una vez triunfadores en las votaciones, las elites capitalistas y las mafias que financian, deciden lo que se hace y lo que no se hace.

Los cargos que desempeñan no son ni de los votantes ni de los funcionarios supuestamente electos, son del gran capital y de los tutumpotes y “jorocones” que lo impusieron; ante fenómenos diferentes, con algo liberalismo real y algo de soberanía, los resultados son embestidos por algo que en USA ha llamado “guerras híbridas”.

La democracia, reducida en el actual contexto del capitalismo pervertido a una mezcla de partidocracia y plutocracia, , equivale a neoliberalismo, privatizaciones, corrupción, tráfico de influencia, desigualdades brutales y dependencia.

En países de economía capitalista débiles, situado en la periferia de grandes potencias, los partidos dominantes y las elites capitalistas, al tiempo de negar la democracia, aplastan el derecho a la igualdad y anulan la soberanía, que es el principal derecho colectivo de los pueblos y la libertad de las naciones a auto-determinarse.

Así las cosas, la democracia es una ficción y un disfraz. Ni en EEUU, ni en Florida, ni en RD impera el reino de la libertad, sino el poder del gran capital.

Son gobernantes y partidos asociados al Lobby Sionista y al Complejo Militar de la guerra global, socios de las monarquías árabes…padrinos históricos de tiranías militares, tutores de los representante del fascismo moderno: Zelensky, Milei , Noboa, Bukele, Kast y de todo el espectro conservado y ultraderechista, que le son tan gratos a los Abinader, Hipólito, Leonel, Danilo, Omar y comparsa.

El PRSC, PRD-PRM, PLD-FP son partidos entregados a EEUU y comprados por las transnacionales, la oligarquía capitalista.

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