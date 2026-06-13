- Publicidad -
MundoNacionalesVoces Nacionales e Internacionales

¿DEMOCRACIA?… ¿DEMOCRÁTAS?

PERIODICO PRIMICIAS13 de junio de 2026
1 2 minutos de lectura

Por Narciso Isa Conde

Abinader fue condecorado en Miami como “campeón de la democracia”.

Es campeón  por recomendación de Marco Rubio y Donald Trump

Pero resulta que la democracia liberal burguesa, referente de democracia utilizado por el orden capitalista actual, no existe ni en EEUU, ni aquí, ni en muchos países que se dicen democráticos.

 

Dos factores las han mutilado y degradado: las partidocracias y el poder del dinero de las elites capitalistas, o sea las plutocracias.

Una parte de los pueblos, cada vez menos, votan, pero no deciden, y votan en la mayoría de los casos por candidatos que escogen los partidos y el poder del dinero, y no los electores. Una vez triunfadores en las votaciones, las elites capitalistas y las mafias que  financian, deciden lo que se hace y lo que no se hace.

 Los cargos que desempeñan no son ni de los votantes ni de los funcionarios supuestamente electos, son del gran capital y de los tutumpotes y “jorocones” que lo impusieron; ante fenómenos diferentes, con algo liberalismo real y algo de soberanía, los resultados son embestidos por algo que en USA ha llamado “guerras híbridas”.

 La democracia, reducida en el actual contexto del capitalismo pervertido a una mezcla de partidocracia y plutocracia, , equivale a neoliberalismo, privatizaciones, corrupción, tráfico de influencia, desigualdades brutales y dependencia.

En países de economía capitalista débiles, situado en la periferia de grandes potencias, los partidos dominantes y las elites capitalistas, al tiempo de negar la democracia, aplastan el derecho a la igualdad y anulan la soberanía, que es el principal derecho colectivo de los pueblos y la libertad de las naciones a auto-determinarse.

Así las cosas, la democracia es una ficción y un disfraz. Ni en EEUU, ni en Florida, ni en RD impera el reino de la libertad, sino el poder del gran capital.

Son gobernantes y partidos asociados al Lobby Sionista y al Complejo Militar de la guerra global, socios de las monarquías árabes…padrinos históricos de tiranías militares, tutores de los representante del fascismo moderno:  Zelensky, Milei , Noboa, Bukele, Kast y de todo el espectro conservado y ultraderechista, que le son tan gratos a  los Abinader, Hipólito, Leonel, Danilo, Omar y comparsa.

El PRSC, PRD-PRM, PLD-FP son partidos entregados a EEUU y comprados por las transnacionales, la oligarquía capitalista.

Visited 1 times, 1 visit(s) today
- Publicidad -
PERIODICO PRIMICIAS13 de junio de 2026
1 2 minutos de lectura

Publicaciones relacionadas

Fuerzas Armadas RD: modernización, presencia territorial y visión de Estado

13 de junio de 2026

Del caos al orden y la libertad

13 de junio de 2026

Abogan por mayores regulaciones a la minería

13 de junio de 2026

La sombra después del grito

13 de junio de 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Mira también
Cerrar
Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!