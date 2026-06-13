Economista Fabricio Gómez Mazara respalda medidas económicas del Gobierno

Santo Domingo.– El economista y director general de Promipyme, Fabricio Gómez Mazara, valoró positivamente las medidas económicas anunciadas por el ministro de Hacienda y Economía, al considerar que permitirán corregir distorsiones históricas del sistema tributario y atender demandas de diversos sectores productivos, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Durante una entrevista en el programa El Gobierno de la Mañana, Gómez Mazara destacó la eliminación del anticipo para las mipymes y la flexibilización de sus obligaciones tributarias, medidas que, según afirmó, contribuirán a fortalecer la formalización empresarial.

“El caso del anticipo a las mipymes era un reclamo histórico. Con estas medidas no solo se elimina esa carga, sino que también se permitirá el pago en tres cuotas y se amplían las facilidades para acogerse al Régimen Simplificado de Tributación”, explicó.

El economista señaló que el proyecto contempla ampliar los límites de acceso a dicho régimen, elevando de RD$12 millones a RD$15 millones los ingresos permitidos para personas físicas y actividades agrícolas, así como hasta RD$30 millones para pequeñas empresas.

Asimismo, resaltó el ajuste de un 15 % al tramo exento del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para asalariados, lo que elevaría el umbral de exención hasta RD$39,900 mensuales.

“Ese tramo estaba congelado desde 2017. De aprobarse el proyecto, aproximadamente el 85 % de los asalariados quedarían exentos del pago del Impuesto Sobre la Renta”, indicó.

Gómez Mazara explicó que el Régimen Simplificado de Tributación permite a las empresas descontar la totalidad de sus gastos antes de calcular el impuesto sobre la renta, lo que representa un incentivo importante para la formalización y el crecimiento de los negocios.

El director de Promipyme sostuvo que las medidas anunciadas forman parte de un plan orientado a gestionar la vulnerabilidad económica de la población y preservar la paz social en un contexto internacional marcado por la incertidumbre.

“Lo que se busca es mantener la estabilidad macroeconómica, fiscal y social, evitando que los aumentos internacionales se trasladen completamente al costo de los combustibles y los alimentos, lo que afectaría con mayor intensidad a los sectores más vulnerables”, afirmó.

En relación con el impuesto aplicado a los grandes contribuyentes, explicó que se trataría de un gravamen condicionado a las ganancias obtenidas por las empresas.

“Será un impuesto vinculado a la rentabilidad. Además, el ministro ha mantenido un diálogo permanente con los sectores empresariales y organizaciones de la sociedad civil, que han comprendido la necesidad de este sacrificio transitorio para preservar la estabilidad macroeconómica del país”, señaló.

Gómez Mazara destacó que la inflación se mantiene actualmente en torno al 5 %, resultado que atribuyó, en parte, a las políticas de subsidios implementadas por el Gobierno para contener el impacto de la crisis internacional.

“El objetivo fundamental es proteger a los sectores más vulnerables sin comprometer el espacio fiscal ni afectar la inversión pública”, expresó.

En ese sentido, insistió en que las medidas anunciadas no constituyen una reforma fiscal.

“Esto no es una reforma fiscal. Es un plan que procura compensar mínimamente el esfuerzo fiscal que ha realizado el Estado y garantizar que el gasto de capital y la inversión pública no se vean afectados por el incremento del gasto corriente derivado de los subsidios”, precisó.

El economista reiteró que la prioridad del Gobierno es preservar la estabilidad macroeconómica con crecimiento económico, al tiempo que se protege a los sectores más sensibles frente a los efectos de la crisis global. “Nunca antes se habían corregido tantas distorsiones ni atendido tantos reclamos relacionados con los anticipos de las mipymes.

El ministro ha actuado con prudencia para identificar recursos sin afectar a los sectores más vulnerables”, afirmó. Asimismo, valoró la decisión de mantener congelados los precios de los combustibles durante tres meses, medida que, a su juicio, aporta previsibilidad y confianza a los agentes económicos.

Finalmente, Gómez Mazara sostuvo que la estabilidad económica y social debe ser la principal prioridad en el actual contexto internacional. “Lo que hay que preservar es la estabilidad macroeconómica y social del país. Este plan anticrisis va precisamente en esa dirección”, concluyó

Visited 1 times, 1 visit(s) today