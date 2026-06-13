Primicias, Temas Económicos y Bancarios, ¿Final guerra EEUU e Irán podría cambiarle rumbo plan anti crisis anunció gobierno?, más inflación por alzas en precios de combustibles y propuesta US$ 10 a boletos aéreos, Leonel cañoneando «reforma fiscal disfrazada», Misión FMI-BC, opiniones divididas sobre paquete fiscal, dos pronósticos diferentes de crecimiento PIB de RD en 2026

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

¿El anunciado término de la guerra entre Irán y Estados Unidos podría carmbiarle el rumbo al plan anticrisis que anunció el gobierno dominicano durante la semana?, dos pronósticos diferentes de crecimiento de la economía dominicana, el de un 4% del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de un 3.6% del Banco Mundial en este 2026; el impacto negativo del gravamen de US$ 10 en los boletos aéreos, la inflación que genera las alzas en los precios de los combustibles, el plan de paz aprobado por Estados Unidos e Irán, más alzas en los precios internos de las dos gasolinas y en el gasoil dispuestas por el gobierno, las medidas procrecimiento económico y mitigación de la crisis internacional anunciadas por el ministro de Hacienda yEconomía, doctor Magín Díaz, generando reacciones de amplios sectores de la nación, el rechazo del ex presidente Leonel Fernandez al paquete fiscal del gobierno por las nuevas cargas a la población; las reformas económicas en Cuba, la reunión del ministro Díaz con directivos del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD); el apoyo de FENACERD y CONMIPYMES a la propuesta fiscal anunciada por el ministro de Hacienda y Economía, doctor Magín Díaz; la agenda del presidente Luis Abinader inaugurando obras remozadas en el Cibao, Confenagro valorando la eliminacion de las cargas tributarias para el agro dominicano; el Fondo Monetario Internacional (FMI) sugiriendo una política fiscal prudente al país, una reunión con la misión del FMI en el Banco Central, el costo de la estabilidad económica analizado por el economista Daniel Toribio, son temas económicos y bancarios en República Dominicana y el mundo.

OTROS TEMAS DE ACTUALIDAD

El ex presidente Leonel Fernández atacando las medidas anunciadas en » una reforma fiscal disfrazada»

RD, más calor y sargazo

Las alzas en los precios de los combustibles y los US$ 10 al pasaje aéreo golpeando en grande a la aviación y a los pasajeros

Expo Acero con la presencia del presidente Luis Abinader en Santiago

La celebración de Expo Provisiones 2026 en Sambil

La Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN) considerando que hay que evitar que el mayor peso del ajuste económico recaiga sobre quienes cumplen con sus obligaciones y generan empleos de calidad

La renovación del liderazgo comercial en el país

Los agrónomos reclamando al gobierno el cumplimiento de las pensiones, aumento salarial y nombramientos, amenazan con marchar de nuevo al Palacio Nacional

El fortalecimiento ecoturístico en la sierra en Santiago

El daño al turismo, líneas aéreas y a los pasajeros con el alza de US$ 10 en los pasajes

La línea del gobierno que encabeza Abinader remodelando obras

El incremento de las transferencias electrónicas y su efectividad como instrumento de pagos

El aplazamiento de Irán a la firma del acuerdo con Estados Unidos para ponerle fin a la guerra

Estados Unidos derribando drones de Irán con dirección al estrecho de Ormuz

El apoyo de diferentes entidades al plan anti crisis anunciado por el gobierno, aunque con muchas sugerencias por la difícil realidad vive hoy RD

Las memorias de ADOCEM 2025

El daño de los tornadas a comunidades productivas del Noroeste

El congelamiento de los precios de los combustibles durante tres meses

El alza en 51 pesos en el galón de gasolina en RD, un precio explosivo para los bolsillos de los dominicanos,el precio del gasoil encarece el transporte y los costos en las industrias, sector agropecuario

La inversión del gobierno en una carretera en la sierra en Santiago

¿Realmente finalizarán EEUU e Irán una guerra que impacta negativamente la economía mundial?

El economista Juan Ariel Jiménez: plan anti crisis es «una reforma fiscal»

La apertura de Expo Turismo 2026 en Santiago de los Caballeros

El plan anti crisis generando una respuesta del PLD iniciando la semana

El trabajo infantil, un dolor de cabeza en el país

El presidente Donald Trump acusando a Irán de mentir sobre el acuerdo que pondría final a la guerra

La Asociación Nacional de Industriales de Herrera reclamando más crédito y liquidez para las actividades productivas

El Indice Mensual de Actividad Manufacturera de la AIRD se ubica en 62.9 en mayo 2026

El gran impacto que dice la vicepresidenta de la República, Raquél Peña, tendrán las medidas del gobierno

Irán anunciando la presión de Estados Unidos

La crisis eléctrica golpeando a los cubanos

El presidente Luis Abinader supervisando el monorriel de Santiago de los Caballeros

La ocupación de tragamonedas y cigarrillos en Capotillo

La celebración de Expo Ferretera 2026

La Unión Nacional de Empresarios sugiriendo iniciativas por la reforma a la ley de competencia

La persecución a los falsificadores de medicamentos

La comisión bicameral que estudiará las medidas económicas que propone el gobierno

El presidente Donald Trump anunciando la firma del acuerdo con Irán este domingo 14 de junio para finalizar la guerra

La liberalización de la economía cubana

INFADOMI considerando que la devolución del impuesto alalcohol etílico corrige una distorsión

La advertencia de la Asociación de Aerolíneas de que el gravamen de US$ 10 a los boletos aéreos afectaría la competitividad de República Dominicana

El anuncio de construcción de un moderno hospital en Cotuí

El debate sobre la restricción del tránsito diurno de vehículos pesados

Críticas al aumento del costo de las transferencias bancarias, que incrementaría los costos de operación de las empresas y afectaría el bolsillo de los ciudadanos

Los aplausos a los impuestos a los cigarrillos electrónicos

Pakistan abordando el acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos

Sectores productivos y sociales valoran medidas propuestas y apertura al diálogo tras encuentro con el ministro Magín Díaz

Previo a la presentación de las medidas procrecimiento económico y mitigación de la crisis internacional (Plan Anticrisis), el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, sostuvo encuentros con sectores productivos y sociales clave de la sociedad, con quienes compartió los pormenores de la propuesta como parte de la apertura al diálogo de la actual gestión frente a esa institución.

El primero de estos encuentros fue realizado con representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD). En esta reunión fueron presentadas las medidas para fortalecer la estabilidad económica, proteger a las familias y asegurar recursos para el desarrollo del país.

En ese sentido, en el encuentro, celebrado en la Torre Empresarial, se intercambiaron impresiones sobre las iniciativas planteadas, las cuales fueron valoradas por representantes del empresariado dominicano, en un ambiente de construcción de consensos.

FENACERD y CONMIPYMES RESPALDAN PROPUESTA FISCAL

Valoran el enfoque de corresponsabilidad del Gobierno al reducir el gasto público y exigen blindar las reglas del juego para el comercio tradicional.

La Federación Nacional deComerciantes y Empresarios de la República Dominicana (FENACERD) y la Confederación CONMIPYMES manifestaron hoy su respaldo absoluto a lapropuesta de consenso para el Fomento de las MIPYMES, tras su publicaciónoficial por parte del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz.

Los gremioscomerciales afirmaron que el documento equilibra con éxito las metas de

recaudación del Estado con la supervivencia y formalización del comercio

detallista.

Esta postura conjunta fue validada tras una reunión de alto nivel con el ministro

Díaz y el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón. Los gremios valoraron que el marco fiscal promueva una fórmula justa para alcanzar la

meta oficial de formalizar 350,000 nuevas empresas para el año 2028 sin lesionar

el flujo de caja de los pequeños negocios.

MISION FMI ESTIMA CRECIMIENTO ECONOMIA RD EN TORNO AL 4% EN 2026

Misión del FMI estima un crecimiento en torno al 4 % y una inflación dentro

del rango meta al término de 2026 para República Dominicana

El jefe de la misión, Ricardo Llaudes, destacó la visión positiva que tiene el sector

privado y la banca dominicana sobre el desempeño de la economía aun ante la

incertidumbre internacional

El gobernador del Banco Central de la República

Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, acompañado de la viceministra de Crédito Público

del Ministerio de Hacienda y Economía (MHE), María José Martínez; sostuvo la reunión de

cierre del ‘Staff Visit’ del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezada por Ricardo

Llaudes. Durante la misión el equipo del FMI recabó datos preliminares del sector público y

privado sobre la economía dominicana, proyectando que la economía dominicana cerraría el

año 2026 con un crecimiento en torno al 4 % y una inflación dentro del rango meta 4 % +/- 1

%.

Durante el encuentro de cierre realizado en el BCRD, Ricardo Llaudes, resaltó que, en sus

visitas a representantes del sector privado dominicano, recogieron “la confianza de que la

resiliencia y los robustos fundamentos macroeconómicos de los que dispone el país permiten

navegar con éxito en el mar de incertidumbres creado por la persistencia del conflicto en

Medio Oriente”.

Asimismo, afirmó que, en la perspectiva empresarial, “el crecimiento en 2026 de la economía

dominicana será de los más altos en Latinoamérica, impulsado por una base exportadora

cada vez más amplia y de mayor valor añadido, lo cual da confianza a los inversores

internacionales”.

CONFENAGRO VALORA ELIMINACION DE CARGAS TRIBUTARIAS PARA EL EL AGRO DOMINICANO

La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (CONFENAGRO) valoró positivamente las medidas anunciadas por el Gobierno para impulsar el crecimiento económico y mitigar el impacto de la crisis internacional. La entidad consideró que el enfoque de proteger la estabilidad económica y social, al tiempo que se preservan las capacidades productivas del país, constituye una señal favorable para los sectores que generan empleos, inversión y soberanía alimentaria.

(Wilfredo Cabrera, presidente de CONFENAGRO)

CONFENAGRO destacó la decisión de otorgar rango de ley a la eliminación de los anticipos y del Impuesto a los Activos para el sector agropecuario, una propuesta que han venido impulsando desde hace más de una década. A juicio de la organización, esta medida brinda mayor seguridad jurídica y estabilidad a los productores, reduce cargas financieras y permite destinar más recursos a la inversión, la tecnificación y el aumento de la producción nacional.

ADOCEM reconoce a Mariano Briceño Yépez por 50 años de liderazgo e innovación en el sector construcción

La Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland (ADOCEM) reconoció al empresario venezolano Mariano Briceño Yépez por su trayectoria de cinco décadas marcada por el liderazgo, la innovación y la promoción de prácticas sostenibles en el sector de la construcción.

El reconocimiento se entregó en el marco de los 50 años de fundación del Grupo Bricket y sus más de dos décadas de presencia en República Dominicana.

Al recibir la distinción, Briceño Yépez destacó que “este homenaje representa un estímulo para continuar promoviendo un modelo de desarrollo basado en la innovación, la mejora continua y la sostenibilidad”.

“La construcción debe trascender la simple edificación de infraestructuras para convertirse en una herramienta capaz de generar bienestar, fortalecer comunidades y mejorar la calidad de vida de las personas”, afirmó.

El empresario resaltó la importancia de construir alianzas entre los diferentes actores del sector para impulsar proyectos que aporten al desarrollo económico y social de los países donde opera

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