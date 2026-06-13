Primicias junio 2026, actualidad caliente en RD y el mundo

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El mundo atento al anunciado final de la guerra Estados Unidos e Irán, al mundial de fútbol, agentes policiales acusados en Los Alcarrizos de impedirle realizar su labor a un comunicador, de apresarlo y de maltratarlo, el caso Goral 5G en la palestra, el allanamiento y apresamiento de un ex presidente del Patronato Oncológico del Cibao y su esposa, una delegación del Comando Sur recibida por el ministro de Defensa, teniente general ERD Carlos Fernández Onofre; el uso ilegal del nombre de Primicias como medios de comunicación, propiedad de Multimedios Primicias, en las redes sociales, como de Coloquio en programas de por lo menos dos canales de televisión; algunos miembros de la Fuerza del Pueblo juramentándose en el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y perremeístas en el partido que encabeza el doctor Leonel Fernández, muchos peledeístas retornando al PLD, la agenda del presidente Luis Abinader en el Cibao, los 80 años del presidente Donald Trump, los secuestros en Haití, opositores atacando el plan anti crisis anunciado por el gobierno, un accidente de trénsito en Hato Mayor con 18 heridos, el desmantelamiento de puntos de drogas en Padre Las Casas, Azua; el embargo contra el COE y federaciones deportivas, condenas por difamaciones, son temas de importancia en el final e inicio de una nueva semana en República Dominicana y el mundo.

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INTRANT inaugura primera oficina de licencias de conducir en San José de Ocoa

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) inauguró este jueves su primera oficina de licencias de conducir en la provincia San José de Ocoa, como parte de su proceso de expansión y fortalecimiento de los servicios que ofrece a la ciudadanía en todo el territorio nacional.

La apertura de esta nueva dependencia representa un importante avance para la provincia, al acercar servicios esenciales a los ciudadanos y eliminar la necesidad de desplazarse a otras demarcaciones para realizar trámites relacionados con licencias de conducir.

Durante el acto inaugural, el director ejecutivo del INTRANT, Milton Morrison, destacó que esta iniciativa forma parte de los esfuerzos institucionales para garantizar servicios más accesibles, eficientes y cercanos a la población.

“Seguimos trabajando para acercar nuestros servicios a la gente y facilitar el acceso de los ciudadanos a trámites esenciales. Con esta nueva oficina reducimos tiempo y costos de traslado, al tiempo que fortalecemos la calidad de la atención que reciben los usuarios”, expresó Morrison.

La nueva dependencia está ubicada en la calle Duvergé esquina José María Cabral, en el municipio cabecera de San José de Ocoa, y ofrecerá servicios de lunes a viernes, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

En esta primera etapa, los usuarios podrán acceder a los servicios de renovación y duplicado de licencias de conducir en todas las categorías, así como a la emisión y renovación de licencias para motocicletas.

Asimismo, la oficina ofrecerá servicios de evaluaciones médicas a través del Centro Médico para Conductores (CEMECO), exámenes teóricos y pruebas prácticas de conducción, permitiendo a los ciudadanos completar de manera integral los procesos requeridos para la obtención y renovación de sus licencias.

La oficina cuenta con capacidad para procesar y emitir más de 300 licencias de conducir por día, fortaleciendo la capacidad de atención para los residentes de los municipios de San José de Ocoa, Sabana Larga y Rancho Arriba, así como de comunidades cercanas.

La apertura marca un hito para la provincia al convertirse en la primera oficina de licencias de conducir del INTRANT establecida en San José de Ocoa, beneficiando directamente a los residentes de los tres municipios que conforman esta demarcación, quienes anteriormente debían trasladarse a otras localidades para realizar sus trámites.

Con la puesta en funcionamiento de esta dependencia, los usuarios podrán gestionar sus licencias de conducir de manera más rápida, cómoda y cercana, lo que representa un ahorro significativo de tiempo y recursos.

La oficina dispone de personal especializado para los procesos de registro biométrico, captura de huellas, toma de fotografías, impresión y entrega de documentos, así como para la realización de evaluaciones médicas, exámenes teóricos y pruebas prácticas de conducción, garantizando una atención integral y eficiente.

La inauguración incluyó el corte de cinta, un recorrido por las instalaciones y la entrega simbólica de la primera licencia emitida en la nueva oficina, marcando el inicio formal de sus operaciones.

Milton Morrison reiteró que el INTRANT continuará fortaleciendo su red nacional de oficinas para garantizar servicios de calidad en todo el territorio nacional y contribuir al fortalecimiento de la seguridad vial mediante conductores debidamente evaluados y documentados.

Durante la actividad participaron la gobernadora de San José de Ocoa, Josefa Castillo de Peralta; el senador de la provincia, Aneudy Ortiz Sajiun; los diputados Ángel Sánchez y Yali Soto Mordan; el alcalde del municipio cabecera, Fernando Castillo; alcaldes de los distintos municipios de la provincia, regidores, representantes de instituciones públicas y privadas, miembros del sector empresarial, líderes comunitarios, representantes de la sociedad civil, medios de comunicación e invitados especiales.

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