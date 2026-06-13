Director Ejecutivo de la CNE: RD requerirá US$5,000 millones para elevar energía renovable a 30 % en 2030

Edward Veras aseguró que el país ya alcanzó la meta de 25 % de generación renovable y apuesta por ampliar la matriz energética con nuevas inversiones

SANTO DOMINGO.- El director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Edward Veras, afirmó este domingo que República Dominicana requerirá inversiones cercanas a los US$5,000 millones para elevar de 25 % a 30 % la participación de las energías renovables en la matriz energética nacional para el año 2030.

Durante una entrevista en el podcast «Reseñas», Veras destacó que el país ya cumplió la meta climática establecida en el Acuerdo de París de alcanzar un 25 % de generación renovable y sostuvo que el próximo desafío será incrementar la participación de fuentes limpias en el sistema eléctrico nacional.

“Un reto mayor es poder tener por lo menos el 30% de la matriz energética en energías renovables limpias, llámese energía solar, energía eólica, biomasa, hidroeléctrica hacia el 2030”, afirmó.

El funcionario explicó que el aumento proyectado requerirá la incorporación de nuevas centrales de generación renovable y sistemas de almacenamiento energético para garantizar la estabilidad del suministro eléctrico, debido a que fuentes como la solar y la eólica dependen de las condiciones climáticas.

“Estamos hablando de una inversión de unos 5,000 millones de dólares solamente para lograr ese 5 %”, sostuvo.

Veras señaló que la estrategia forma parte del Plan Energético Nacional, cuyo objetivo es reducir progresivamente la dependencia de combustibles fósiles y fortalecer una matriz energética más diversificada y sostenible.

Asimismo, destacó que el país logró superar en 2025 la meta inicial de generación renovable y aseguró que el sector energético se ha convertido en uno de los principales receptores de inversión privada.

“Todas las grandes compañías energéticas del mundo están mirando a República Dominicana como un hub de atractivo de la inversión”, manifestó.

El director ejecutivo de la CNE indicó que la transición energética también contempla el desarrollo de nuevas plantas a gas natural para garantizar energía firme mientras continúa el crecimiento de las fuentes renovables.

Durante la conversación Veras consideró, además, que la energía nuclear podría formar parte de la discusión energética nacional en el largo plazo, aunque aclaró que cualquier proyecto de esa naturaleza requeriría planificación, financiamiento y un amplio marco regulatorio.

“Hoy si miramos tal vez energía nuclear, debemos verla con una ventana hacia el 2035”, expresó.

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