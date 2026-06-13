Edesur activa Plan de Contingencia para la temporada ciclónica 2026

La distribuidora busca fortalecer su capacidad de respuesta, evitar accidentes y minimizar daños a la infraestructura eléctrica

Santo Domingo. – Edesur Dominicana activó su Plan de Contingencia para la Temporada Ciclónica 2026 con el objetivo de fortalecer su capacidad de respuesta y restablecer el servicio eléctrico en el menor tiempo posible, en caso de un fenómeno atmosférico afecte sus redes eléctricas.

La empresa contempla acciones preventivas, operativas y de recuperación para ejecutarse antes, durante y después de cualquier evento meteorológico, a fin de evitar accidentes, minimizar daños a la infraestructura eléctrica y facilitar la recuperación del sistema.

El plan incluye la activación de comités y centros de trabajo de emergencia, protocolos de comunicación, distribución estratégica de brigadas técnicas y recursos, medidas de seguridad para el personal y contratistas, así como coordinación interinstitucional y atención a clientes.

Asimismo, se priorizará el restablecimiento del servicio en circuitos que alimentan centros de seguridad nacional, hospitales, acueductos, instituciones del Estado y refugios oficiales, con el propósito de garantizar la continuidad de los servicios esenciales a la población.

El plan de contingencia abarca zonas urbanas, rurales y costeras dentro del área de concesión de la empresa, incluyendo regiones vulnerables a inundaciones y deslizamientos de tierra.

La temporada ciclónica para el Atlántico Norte, el mar Caribe y el Golfo de México inició el primero de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre.

Con las medidas preventivas, procedimientos operativos y estrategias de respuesta establecidas ante emergencias, Edesur Dominicana busca proteger a las personas y los bienes de la empresa, minimizar los tiempos de respuesta, disminuir los impactos en la infraestructura eléctrica de distribución y asegurar una actuación coordinada que contribuya a la eficiencia y la continuidad del servicio.