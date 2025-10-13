Edesur fortalece el servicio con la instalación de un nuevo sistema de control en más de catorce sectores prepago

Edesur Dominicana continúa fortaleciendo la calidad y estabilidad del servicio eléctrico con la implementación de un moderno sistema de control en comunidades que reciben energía en modalidad prepago, beneficiando a más de 235,000 clientes.

La iniciativa se ha desarrollado con éxito en el sector Cristo Rey, KM 12 de Haina, Viejo Arroyo Hondo, Villa del Palmar, Nigua Sur I, Nigua Sur II, Juan Luis, Puerta Blanca, Los Blocks, La Agustina, La Vigía, Jeringa, Nigua Norte I y Rancho Arriba, entre otras, donde se han intervenido más de 900 cajas porta contador en altura y se han normalizado más de 12,000 clientes, lo que ha permitido mejorar la continuidad del servicio y reducir significativamente las incidencias de averías.

Estas cajas porta contador están equipadas con sensores que se activan de manera automática ante intervenciones no autorizadas, interrumpiendo el suministro en un perímetro cercano para prevenir daños y garantizar la seguridad de los ciudadanos y de las instalaciones eléctricas.

Edesur exhorta a sus clientes a no manipular los equipos instalados y a contribuir con su cuidado, ya que cualquier alteración indebida podría afectar la estabilidad del servicio en la comunidad.

La empresa reafirma su compromiso de seguir incorporando soluciones tecnológicas innovadoras que fortalezcan la seguridad del sistema eléctrico y mejoren la experiencia de sus clientes.