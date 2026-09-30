¿La cámara de tu teléfono te está vigilando? Señales de alerta y cómo proteger tu privacidad

ESET Latinoamérica comparte algunas señales de alerta para identificar intrusiones y buenas prácticas para proteger los equipos.

Centroamérica, 29 de septiembre de 2026.­– ¿Cuántas veces miraste la cámara de tu teléfono y te preguntaste si alguien podría estar utilizándola para observarte? Desde ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, advierten que no necesariamente se trata de paranoia ya que existen herramientas de acceso remoto, como el spyware, que pueden permitir a los ciberdelincuentes espiar, además de «reflejar» o visualizar la pantalla de un dispositivo y todo lo que aparece en ella. Sin embargo, conocer las señales de alerta y seguir algunas buenas prácticas puede ayudar a mantener alejados a los intrusos.

ESET comparte algunos indicadores que pueden revelar que un dispositivo está infectado:

Comportamiento inesperado de la cámara: Que la cámara se active por sí sola, aunque algunos tipos de spyware desactivan el punto verde que indica que la cámara está en uso para ocultar su actividad, vale la pena comprobarlo. También puede pasar que no se pueda acceder a la cámara. Si otra aplicación está utilizando la cámara, es posible que se reciba un mensaje indicando que está intentando acceder a esta función.

Fotos o videos desconocidos: Si se encuentran fotos o videos almacenados en la galería que no se recuerda haber tomado o grabado, podría ser una señal de alerta de que alguien tomó el control de la cámara.

Consumo de batería y sobrecalentamiento: El spyware instalado de forma encubierta en el dispositivo puede consumir más energía de lo normal, incluso cuando no se está utilizando el teléfono. Prestar atención al consumo de batería y a un posible sobrecalentamiento del dispositivo.

Uso inusual de datos: Por lo general, los ciberdelincuentes que acceden de forma remota a un dispositivo querrán obtener las imágenes que hayan capturado con la cámara. Para hacerlo, necesitarán enviar esos datos a través de Internet y eso aumentará el consumo de datos.

Problemas de rendimiento: El malware, como el spyware, no solo puede agotar la batería del dispositivo, sino también consumir recursos del sistema. Esto puede provocar que las aplicaciones se cierren inesperadamente o que el rendimiento se vuelva más lento. En algunos casos extremos, el dispositivo puede dejar de responder.

Comportamiento inesperado del dispositivo: Otro indicador de la presencia de spyware es que el teléfono se reinicie inesperadamente o que la pantalla se encienda sin un motivo aparente. Alguien podría estar provocando estas acciones de forma remota.

Aplicaciones nuevas y desconocidas: El malware diseñado para espiar puede instalarse en el dispositivo como una aplicación que parece legítima.

Para proteger la cámara del espionaje desde ESET comparten algunos pasos sencillos que pueden evitar problemas de seguridad y privacidad. Además, estos consejos también son útiles para prevenir el reflejo de la pantalla del teléfono:

Revisar periódicamente los permisos de las aplicaciones: Las aplicaciones que parecen solicitar permisos excesivos podrían contener malware. Por eso, vale la pena revisarlos de vez en cuando y revocar los permisos de aquellas aplicaciones que no necesiten acceso a la cámara o al micrófono para funcionar correctamente.

Instalar un software de seguridad confiable: Descargar una solución antimalware de un proveedor externo de confianza para detectar y eliminar spyware.

Mantener el dispositivo actualizado: Se recomienda actualizar periódicamente el sistema operativo del dispositivo y todas las aplicaciones instaladas para asegurarse de utilizar siempre las versiones más recientes y seguras.

Evitar las descargas de fuentes no confiables: En Europa, Apple está obligada a permitir la disponibilidad de aplicaciones de iOS en tiendas de terceros. Sin embargo, lo más recomendable es descargar aplicaciones únicamente desde las tiendas oficiales (Apple App Store y Google Play). Esto reduce las posibilidades de descargar una aplicación que parezca legítima, pero que contenga spyware.

Evitar hacer jailbreak o rootear el dispositivo: Hacerlo puede deshabilitar medidas de seguridad importantes (en el caso del iPhone), limitar las actualizaciones automáticas y exponerte a aplicaciones maliciosas disponibles en tiendas de aplicaciones de terceros.

Utilizar métodos de autenticación seguros: Asegurarse de proteger el dispositivo mediante un PIN seguro y autenticación biométrica (por ejemplo, Face ID). Proteger también las aplicaciones frente a accesos de terceros utilizando contraseñas únicas y seguras, almacenadas en un gestor de contraseñas. Reforzar aún más la seguridad de inicio de sesión activando la autenticación biométrica. De esta forma, aunque alguien pueda ver las contraseñas, no podrá acceder a las aplicaciones y cuentas.

Cubrir la cámara cuando no se esté utilizando: Si se quiere extremar las precauciones, se puede colocar una pegatina sobre la cámara para cubrir el lente cuando no se la esté utilizando.

Tener cuidado con las redes Wi-Fi públicas: Las redes Wi-Fi públicas suelen ser frecuentadas por ciberdelincuentes. Si los datos que circulan por estas redes no están cifrados, podrían espiar la navegación e incluso redirigir a sitios maliciosos que instalen spyware. También se podría conectar accidentalmente a un punto de acceso falso controlado por ciberdelincuentes, lo que permitiría hacer lo mismo.

Mantenerse alerta ante las amenazas de phishing: El phishing es uno de los principales vectores de infección de malware y spyware. Por eso, prestar atención a las señales de alerta: correos electrónicos no solicitados que parecen provenir de empresas o autoridades de confianza y que instan a hacer clic en un enlace o abrir un archivo adjunto. A menudo, intentan forzar a sus víctimas a tomar decisiones rápidas generando una sensación de urgencia. No ceder ante la presión.

En caso de sospechar que alguien ya accedió a la cámara sin autorización y si no se ha podido implementar medidas preventivas a tiempo, o estas no han funcionado, desde ESET aconsejan seguir estos pasos:

Ejecutar un análisis de malware con una aplicación de seguridad confiable para detectar y eliminar posibles amenazas.

Revisar y desinstalar cualquier aplicación sospechosa o instalada recientemente.

Revisar los permisos de las aplicaciones y revocar cualquier acceso a la cámara que aparezca como necesario, pero que no tenga una justificación clara.

Actualizar todo el software y el sistema operativo para asegurarse de utilizar las versiones más recientes y seguras, dificultando así la acción de posibles amenazas presentes en el dispositivo.

Supervisar de cerca el comportamiento del dispositivo y prestar atención a las señales de alerta mencionadas anteriormente.

Si los problemas persisten, puede ser necesario realizar un restablecimiento de fábrica o restaurar el dispositivo desde una copia de seguridad.

“Las amenazas para los smartphones pueden provenir de diferentes lugares. Puede que un ciberdelincuente busque obtener información para venderla en la dark web, o que alguien que está al acecho quiera acceder a las imágenes y videos capturados por la cámara. Incluso podría tratarse de una vigilancia invasiva por parte de organismos gubernamentales o policiales. Pero, independientemente del origen de la amenaza, mantenerse alerta es fundamental”, menciona Mario Micucci, investigador de seguridad informática de ESET Latinoamérica.

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