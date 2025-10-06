EDENORTE reitera su compromiso con el diálogo y la atención al cliente tras encuentro con usuaria en Mao

Mao, Valverde. – La empresa EDENORTE Dominicana informó que sostuvo un encuentro este lunes con la señora Milagros Altagracia Guzmán, a raíz de la situación generada el pasado fin de semana en torno a un reclamo por facturación eléctrica.

Durante la reunión, representantes de la empresa presentaron a la usuaria el histórico de consumo energético correspondiente al año 2024, evidenciando que el consumo registrado fue mayor que la energía exportada por los paneles solares instalados, lo cual generó las facturas pendientes de pago.

Las facturas observadas corresponden a los meses de enero, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2024, y fueron emitidas de manera independiente, no acumuladas en una sola facturación. La empresa explicó que la cliente tuvo oportunidad de realizar los pagos, pero al no hacerlo, las deudas se fueron acumulando.

Proceso de reclamación ante PROTECOM

EDENORTE indicó que, conforme al procedimiento establecido, la señora Guzmán sometió su reclamación ante la Dirección de Protección al Consumidor de Electricidad (PROTECOM), la cual emitió una decisión el 29 de enero de 2025, declarando la reclamación “no procedente”.

Durante el proceso de investigación, las facturas en disputa se mantuvieron protegidas, lo que significaba que no se podía proceder a la suspensión del servicio eléctrico hasta la conclusión del trámite administrativo.

La empresa distribuidora destacó que el encuentro con la señora Guzmán fue un acercamiento institucional de carácter corporativo, en el que se reafirmó la disposición de EDENORTE de mantener una comunicación transparente, abierta y respetuosa con todos sus usuarios.

Durante la reunión, se pusieron a disposición de la cliente, los canales de atención de la Gerencia Comercial del Sector Mao y del Departamento de Medición Neta, encargado de los casos relacionados con usuarios que operan con sistemas solares o de energía renovable.

“Nuestra prioridad es ofrecer un servicio basado en la transparencia, el respeto y la orientación técnica al cliente. Estamos siempre dispuestos a escuchar y a buscar soluciones dentro del marco regulatorio vigente”, indicó un representante de EDENORTE durante el encuentro.

Al término de la reunión, Milagros Altagracia Guzmán agradeció la atención recibida y la apertura mostrada por los ejecutivos de EDENORTE, al tiempo que ofreció disculpas públicas por los hechos ocurridos durante el fin de semana, valorando positivamente el acercamiento y la disposición de la empresa para ofrecer explicaciones y aclarar los puntos en disputa.

EDENORTE Dominicana reiteró su compromiso de mantener una relación cercana con los clientes y garantizar que todos los procesos relacionados con la facturación, la medición y las reclamaciones se manejen con apego a la ley, la transparencia y la buena práctica corporativa.

“Nuestra misión no es solo distribuir energía, sino también construir confianza. Escuchar, atender y aclarar son parte de ese compromiso con la ciudadanía”, concluyó la entidad.