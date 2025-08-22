Edenorte aclara sobre fallecimiento de hombre electrocutado al intentar sustraer cables eléctricos en Santiago

Santiago. – La Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE) informó este viernes sobre el fallecimiento de un hombre, aún no identificado, quien perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica cuando intentaba manipular de manera ilegal una caja de cables en la avenida Antonio Guzmán Fernández, de esta ciudad.

De acuerdo con el reporte técnico, alrededor de las 7:50 a.m. la institución recibió una notificación del Cuerpo de Bomberos de Santiago sobre un conato de incendio en la referida zona, e inmediatamente, el supervisor de turno de Operación Local de EDENORTE envió una brigada conformada por técnicos, quienes al llegar al lugar confirmaron la situación y verificaron la presencia del hombre sin vida.

Según las primeras investigaciones, el individuo habría violentado la instalación con el propósito de sustraer los conductores eléctricos de una seccionadora perteneciente a Edenorte Dominicana, así también lo confirman testimonios de residentes de la zona quienes señalan que se trataba de una persona reincidente en este tipo de prácticas ilegales.

Seguridad y responsabilidad social

Edenorte reiteró que este tipo de actos representa un grave riesgo no solo para quienes los cometen, sino también para la seguridad de las comunidades, ya que las redes eléctricas poseen altos niveles de voltaje que pueden ocasionar daños irreversibles o la muerte.

La distribuidora hizo un llamado a la población a no intervenir en las redes eléctricas y a denunciar cualquier acción irregular a través de los canales de atención de la institución, recordando que dispone de brigadas capacitadas y disponibles para atender cualquier situación de emergencia o mantenimiento.

Edenorte reafirmó su compromiso con la seguridad, la continuidad del servicio y la concienciación ciudadana, desarrollando de manera permanente programas de orientación comunitaria y campañas de prevención de accidentes eléctricos.