Edeeste inicia trabajos de repotenciación en la subestación San Pedro

San Pedro de Macorís, R.D. – La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informa el inicio de los trabajos de repotenciación de la subestación San Pedro, con la conexión de un nuevo transformador de 50 MVA, que permitirá mejorar la calidad del servicio eléctrico y eliminar las interrupciones por sobrecargas en las horas de mayor demanda.

En el día de ayer domingo, técnicos de la empresa ejecutaron la conexión del transformador a la línea de alta tensión, como parte de las labores programadas para ponerlo en funcionamiento el próximo miércoles. Estas acciones forman parte del plan de fortalecimiento de la infraestructura eléctrica que impulsa Edeeste en toda su zona de concesión.

Los trabajos de conexión tendrán una duración estimada de tres horas este domingo, durante las cuales se aplicarán medidas operativas para minimizar el impacto en el suministro eléctrico.

Con la entrada en operación de este transformador, decenas de comunidades de San Pedro de Macorís verán una mejora sustancial en la estabilidad del servicio, beneficiando tanto a los usuarios residenciales como comerciales e industriales.

Entre los sectores impactados se encuentran Bella Vista, Villa Progreso, Miramar, Juan Dolio, Los Llanos, Santa Fe, Villa Olímpica, Barrio Enriquillo, Punta de Garza, Villa Hermosa, México, Las Flores, La Sabana, Villa Magdalena, Placer Bonito, Villa Faro, Villa Blanca, entre otros.

Edeeste reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional y con brindar un servicio más confiable, continuo y eficiente a todos sus clientes.