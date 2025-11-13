Edeeste inicia rehabilitación de paneles en Residencial Ciudad España, SDE

Santo Domingo. – La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informa sobre el inicio de los trabajos de rehabilitación y sustitución de paneles de medidores en el Residencial Ciudad España, municipio Santo Domingo Este.

Edeeste señala que la ejecución de estas acciones impactará de forma directa a un total de 160 apartamentos distribuidos en 8 bloques y 2 torres, esto con la colocación de 8 paneles totalmente nuevos y otros 4 para la debida rehabilitación.

Adelanta que, debido a la puesta en marcha de estos trabajos, los alimentadores de cada panel estarán presentando breves interrupciones para poder viabilizar las labores técnicas, pero que al finalizar la jornada de cada día estos estarán recibiendo el servicio de forma normal.

Previo al inicio de las operaciones de los técnicos responsables del desarrollo del proyecto se reunieron con comunitarios y residentes de este residencial, a quienes garantizaron que al concluir el proyecto el beneficio será significativo.

Representantes de la empresa distribuidora puntualizaron que con la modernización de estos paneles de distribución de energía se logrará contribuir a mitigar posibles riesgos de fallos eléctricos, accidentes en perjuicio de los clientes, y posicionar a Edeeste en los estándares de cumplimiento internacionales en calidad.

En ese sentido, por parte de Edeeste estuvieron presentes Rodolfo Encarnación, gerente técnico de operaciones de la Dirección de Control de Pérdidas; Anner Ferreras, encargado pérdidas; Alexander De los Santos, gerente de Planificación y Estudio de Pérdidas; Darío Ulloa, coordinador proyecto de paneles; Jafre Ciprian, coordinadora servicio al cliente agencia Los Mameyes y Yesenia Rincon, gestora.

Mientras por parte de la empresa contratista Ingeniería Estrella, ejecutora del proyecto, asistieron Yan Carlos Lora, gerente de proyectos; Reimy Reynoso, coordinador y Ricardo Campos, capataz.

Se recuerda que, a inicios del pasado mes de septiembre, la distribuidora ofreció detalles de un Proyecto de Rehabilitación, Mantenimiento y Sustitución de Paneles en toda su área de concesión con una inversión aproximada de RD$500,000,000.00, buscando intervenir alrededor de 5,029 paneles, lo que se traduce en un impacto positivo en un total de 50,283 suministros o puntos de entrega de energía.

Edeeste asegura que con este tipo ejecuciones e inversiones se fortalecen los esfuerzos en la confiabilidad del suministro de la energía, un voltaje de calidad y un servicio eficiente.

Finalmente, la empresa distribuidora reitera su compromiso con la transparencia en cada uno de los proyectos puestos en marcha dentro de la zona de concesión a su cargo.







