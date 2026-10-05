Dominicanos que se proponen viajar a RD preocupados por asaltos consecutivos a residencias habitadas

NUEVA YORK.- Dominicanos residentes en esta ciudad que se proponen viajar en los próximos días y para las navidades a la República Dominicana están manifestando preocupación por los tantos asaltos violentos a viviendas habitadas en diferentes lugares del país caribeño.

Expresan que las autoridades deben intensificar la lucha contra la delincuencia y apoyan la Policía Nacional en los metodos aplicados contra los antisociales. Sus declaraciones la han expresado de manera informal a este reportero, solicitando no ser fotografiados ni identificados.

Citaron los casos del empresario y tabaquero Loraine Perrone asaltado la madrugada del pasado sábado dentro de su residencia en el sector La Piedra, Altamira, Puerto Plata.

Varios ladrones penetraron a su residencia en la zona Universitaria del Distrito Nacional, lo encañonaron, amordazaron y golpearon varias veces en la cabeza, dejandolo semi incosciente, luego escaparon con dinero en efectivo y causar daños en la propiedad. Los ladrones siguen profugos.

Asimismo, el pasado viernes un desconocido penetró armado de un cuchillo al interior de la residencia del reconocido actor y humorista dominicano Kenny Grullón, luego de violentar una puerta, lo amenazó, lanzó al suelo, amarró y amordazó. Permanece fuertemente afectado de forma emocional por la angustia vivida.

Al momento del atraco, su esposa (la comunicadora Ana Rossina Troncoso), sus hijos y su nieta se encontraban dentro de las habitaciones de la casa. El delincuente cargó con el teléfono celular del artista y varias pertenencias de la vivienda, como prendas y un anillo.

El hombre fue arrestado en Haina en menos de 24 horas por agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM). Fue identificado como Yefry Manuel Jiménez, alias «Babo» y/o «Jefry», de 30 años, quien posee más de 10 fichas policiales por distintos delitos. Las autoridades recuperaron el celular y el anillo de matrimonio del actor y humorista.

Además, recuerdan la muerte de la esposa del artista Julián Oro Duro, la señora Zeneida Socorro Castillo, de 60 años, vilmente asesinada en el interior de su casa por dos desconocidos, quienes esperaron durante 12 horas la llegada del músico, a eso de la 1:00 de la madrugada, para golpearlo salvajemente, teniendo que ser internado con posibilidad de fallecimiento.

Robaron numerosas costosas prendas y grandes cantidades de dinero, gran parte de ellos recuprados por la Policía.

Los autores, cuatro en total, fueron apresados en menos de 72 horas, y sometidos a la justicia, con 18 mes de coercion. Guardan prisión en la cárcel Las Parras.

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