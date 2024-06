Dominicana: Déficit fiscal y deuda externa obligan a reformas

Santo Domingo, 5 jun (Prensa Latina) El presidente de la Unión de Empresarios de República Dominicana (UNE), Leonel Castellanos, sostuvo hoy que el déficit fiscal acumulado y la deuda externa de casi el 25 por ciento de los ingresos públicos, obliga a reformas estructurales.

Castellanos expresó que, de cara a este panorama, es vital acometer un paquete de cambios que no solo considere el tema de los ingresos, sino el equilibrio de las finanzas públicas, el impulso a la iniciativa privada y y la mayor atracción de inversión foránea.

Opinó, a su vez, que la reforma fiscal debe verse de manera integrada, que no solo considere el aumento de los impuestos sobre sectores que tributan.

Manifestó que la UNE está a favor de revisar la reducción de los impuestos y de ampliar la base impositiva, excluyendo la salud y la educación, eliminar instituciones inoperantes del Estado, reducir gastos innecesarios, así como de evaluar las exenciones fiscales a sectores que ya cumplieron sus metas de sostenibilidad.

Del mismo modo, consideró vital ampliar la base de contribuyentes y disminuir la informalidad no solamente de los negocios, sino también de las personas, eliminar las distorsiones del sistema tributario y hacerlo más simple, al tiempo que se combate la evasión fiscal, para que el peso de la reforma no recaiga sobre los que siempre tributan.

De su lado, el ministro dominicano de Economía, Pavel Isa Contreras, al referirse a la reforma fiscal, planteó como objetivo dotar de capacidad al Estado para financiar servicios e infraestructura, y garantizar la sostenibilidad fiscal y macroeconómica.

Respecto a los objetivos macroeconómicos citó en primer lugar moderar el déficit fiscal, la reducción de la demanda de financiamiento, el mejoramiento de la calificación crediticia, la disminución del pago de intereses y mayor disponibilidad de recursos para inversiones.

En cuanto a la reforma de la seguridad social destacó como objetivo general mayor «cobertura vertical»: amplitud de servicios e insumos, reducción de gastos de bolsillo y mayores prestaciones financieras.