Domingo Regla Olivo ‘’El Mello’’ respalda a Juan Toribio Milane a la subdirección académica en la segunda vuelta.

SANTIAGO, R.D. – El maestro Domingo Regla Olivo, “El Mello», anunció formalmente su respaldo a la candidatura del maestro Juan Toribio Milane a la subdirección académica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) Recinto Santiago.

El acto de unificación consolida una sólida coalición académica orientada a transformar la gestión universitaria y potenciar el desarrollo institucional de este importante centro de educación superior en la región del Cibao.

La actividad contó con el respaldo y la presencia de destacadas figuras del liderazgo universitario a nivel nacional y local. Entre los asistentes de primera línea se encontraban el doctor Jorge Asjana, rector electo de la UASD; el maestro Carlos Féliz, decano electo de la Facultad de Ciencias; el DR. Luis Balboa, candidato a la dirección de la UASD Recinto Santiago; y el ingeniero Amparo Céspedes, director general de campaña del proyecto Asjana Rector. Este respaldo colectivo reafirma la sintonía del proyecto local con la visión de excelencia académica que encabezará la próxima administración central de la academia.

Durante su intervención, Domingo Regla Olivo «El Mello» enfatizó que su decisión responde a un compromiso genuino con el bienestar estudiantil, la dignificación docente y la transparencia administrativa que encarna la propuesta de Juan Toribio Milane. Por su parte, los líderes nacionales presentes coincidieron en que esta gran alianza garantiza la estabilidad y el impulso definitivo que el Recinto Santiago necesita para convertirse en un verdadero referente de innovación, vinculación social y calidad educativa en todo el país.

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